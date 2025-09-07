Chile cae frente a Perú en el Mundial de Desayunos: Estos son los finalistas

Fue una competencia en la que Chile luchó hasta el final, con llamados a votar desde el Presidente Gabriel Boric hasta el candidato José Antonio Kast. Además, el humorista argentino Jorge Alis apoyó la marraqueta y la sopaipilla, sumándose la participación de diversos influencers. Sin embargo, Perú fue el que finalmente avanzó a la final.

Sin embargo, la potencia gastronómica peruana terminó imponiéndose con su tradicional desayuno de pan con chicharrón, tamal y café pasado.

