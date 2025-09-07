Tendencias Mundial de desayunos

Chile cae frente a Perú en el Mundial de Desayunos: Estos son los finalistas

Por CNN Chile

07.09.2025 / 15:22

{alt}

Fue una competencia en la que Chile luchó hasta el final, con llamados a votar desde el Presidente Gabriel Boric hasta el candidato José Antonio Kast. Además, el humorista argentino Jorge Alis apoyó la marraqueta y la sopaipilla, sumándose la participación de diversos influencers. Sin embargo, Perú fue el que finalmente avanzó a la final.

Chile cayó ante Perú en el Mundial de Desayunos, en una competencia reñida que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, la astrónoma Teresa Paneque y el humorista argentino Jorge Alís, entre otras figuras.

El esfuerzo no solo vino de autoridades y celebridades, sino también de influencers chilenos que llamaron a votar por la marraqueta con palta, jamón y huevo, acompañada de sopaipilla con pebre y una taza de té.

Sin embargo, la potencia gastronómica peruana terminó imponiéndose con su tradicional desayuno de pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Resultados de las votaciones (ver imágenes)

Los finalistas

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Eric Goles, autor de "Vida artificial": Probablemente por los próximos 100 años la IA no tendrá voluntad propia
Influyentes, capítulo 70: Eric Goles y Amanda Céspedes
Era inocente y estuvo 27 años en la cárcel: La increíble historia de un hombre de Minnesota salvado por una confesión
Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open tras vencer a Jannik Sinner
Habla el fan chileno de 14 años que subió al escenario con Katy Perry: “Fue la mejor sensación del mundo”
Celebridades en la final del US Open: Donald Trump y Lindsay Lohan marcaron presencia