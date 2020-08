(CNN en Español) — El tuit que anunció la muerte de Chadwick Boseman es ahora el mensaje con más “me gusta” de todos los tiempos en la red social.

Así lo confirmó Twitter en su cuenta verificada este sábado: “El tuit con más me gusta. Un tributo digno de un rey”. #WakandaForever

La cuenta de Boseman compartió una imagen en blanco y negro de él con una declaración que confirmaba que había perdido una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon el viernes. Tenía 43 años.

El mensaje se volvió viral y ahora se encuentra en la cima del tablero de métricas de Twitter con más de 5,7 millones de “me gusta”.

A este tuit le sigue uno de Barack Obama en 2017, que incluía una cita de Nelson Mandela. La frase y la imagen ha recibido más de 4,3 millones de “me gusta”.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017