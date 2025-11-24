CEO del popular videojuego “Roblox” defendió la presencia depredadores sexuales en su plataforma: “Son una oportunidad”

David Baszucki enfrenta múltiples demandas por seguridad infantil y una acción legal de Texas, mientras su plataforma implementa verificación de edad tras acusaciones de facilitar el contacto de menores con agresores.

El director ejecutivo de Roblox, David Baszucki, generó controversia al describir el problema de depredadores en la plataforma como una “oportunidad” durante una entrevista con The New York Times.

La declaración se produce mientras la corporación enfrenta al menos tres demandas por presuntas fallas en la protección de menores, incluyendo una acción legal del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien acusó a la empresa de “ignorar flagrantemente” las leyes de seguridad y “engañar a los padres” sobre los riesgos reales.

Paxton afirmó que Roblox prioriza las ganancias sobre el bienestar infantil, creando “patios de juego digitales para depredadores”.

La defensa de Baszucki

En la entrevista calificada como “tensa” por los conductores, Baszucki negó que Roblox sea un lugar donde los depredadores buscan activamente a niños, aunque reconoció que las noticias retratan esa imagen. Cuando se le preguntó específicamente sobre el tema, respondió que “no necesariamente pensamos en eso sólo como un problema, sino también como una oportunidad”, destacando que la empresa innova en seguridad dado el número de usuarios y horas en la plataforma.

Roblox confirmó que pronto requerirá verificación de edad para el chat entre jugadores, medida anunciada tras las críticas. Los periodistas de Hard Fork señalaron que el CEO pareció sorprendido por las preguntas y acusó al programa de realizar una “entrevista encubierta”, mientras Baszucki luego afirmó en redes sociales su disposición a hablar sobre seguridad y otros temas “divertidos”.

La empresa mantiene su postura de estar “decepcionada” por las demandas basadas en “tergiversaciones”, en un caso que evidencia los desafíos de moderación en plataformas digitales masivas.