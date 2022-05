Carmen Electra ha ingresado al mundo de OnlyFans.

La ex estrella de Baywatch le señaló a People que era obvio que se uniera al servicio de suscripción que es conocido por su contenido para adultos. “Yo, por una vez, tengo esta oportunidad de ser mi propia jefa y tener mi propia visión creativa para compartir con mis fans sin que alguien me vigile y me diga no hagas esto, no hagas aquello. O cubre esto”, explicó.

Electra ha demandado a varios clubes de striptease a lo largo de los años, alegando que usaron su imagen sin su permiso.

“Se siente muy bien defenderse a una misma. Creo que lo que estamos pasando ahora es que las personas finalmente se están defendiendo a sí mismas y quiénes son… No siempre es fácil de hacer, pero respeto a las personas que pueden defender quiénes son y ser honestas al respecto“, afirmó.

OnlyFans comenzó como una plataforma para que celebridades y atletas profesionales produjeran videos y fotos para compartir con los fanáticos suscriptores. Pero el servicio pronto también se hizo conocido por su contenido sexualmente explícito.

La cuenta OnlyFans de Electra debutó el miércoles y anticipó que incluye imágenes de su reciente viaje de cumpleaños número 50 a Palm Springs.

“Yo pago la casa y luego pasamos el mejor momento haciendo barbacoas y nadando. Me encanta allí, así que tengo un hogar lejos de casa”, concluyó.