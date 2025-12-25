Carlos Caszely recuerda a su esposa con emotivo mensaje en Navidad: "Parece que fue ayer..."

El mensaje navideño generó numerosas reacciones de apoyo y cariño por parte de seguidores y figuras del deporte, quienes destacaron la honestidad y sensibilidad con que el exseleccionado nacional.

El exfutbolista chileno y referente histórico de Colo Colo, Carlos Caszely, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales durante la celebración de Navidad, evocando la memoria de su esposa, María de los Ángeles Guerra, fallecida el 22 de febrero de 2022 tras padecer cáncer a la columna.

En la publicación, el llamado “Rey del Metro Cuadrado” difundió una imagen en la que aparece junto a su esposa, ambos abrazados, en una fotografía antigua tomada durante una celebración navideña.

Acompañando el registro, Caszely escribió una breve pero emotiva frase: “Hace cuatro años y parece que fue ayer”, reflejando el impacto que aún tiene su ausencia.

Carlos Caszely y María de los Ángeles Guerra estuvieron casados por casi cinco décadas y formaron una familia con cuatro hijos. Desde su fallecimiento, el exdeportista ha utilizado en diversas ocasiones sus redes sociales y entrevistas para expresar públicamente el profundo vínculo que los unió y el dolor que ha significado su partida.

En entrevistas anteriores, Caszely incluso ha manifestado su deseo de poder reencontrarse con ella.

“Me gustaría viajar a donde está María de los Ángeles. Todo el mundo me dice que está en un mundo mejor, y si es así, quiero ir para allá. Donde no hay envidia, violencia ni guerra”, señaló en una conversación pasada con Julio César Rodríguez.