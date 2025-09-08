El emotivo recuerdo de Caszely sobre su esposa: “Si está en un mundo mejor, quiero ir para allá”

El histórico exdelantero de Colo Colo, Carlos Caszely, afirmó que, aunque ha recibido un cariño enorme de la gente, nada puede reemplazar los años con su amada.

El histórico exfutbolista nacional, Carlos Caszely, conmovió al hablar de su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien falleció en febrero de 2022 tras luchar contra un cáncer.

El “rey del metro cuadrado” estuvo casado con ella casi 50 años y tuvieron cuatro hijos.

En conversación con Julio César Rodríguez en el programa ¿Seré weón?, el exdelantero de Colo Colo afirmó que le gustaría poder reunirse con ella.

“Me gustaría viajar a donde está María de los Ángeles. Todo el mundo me dice que está en un mundo mejor, y si es así, quiero ir para allá. Donde no hay envidia, violencia ni guerra“, comentó.

Caszely también compartió cómo ha recibido el cariño de la gente, a pesar de lo difícil que ha sido este tiempo.

“Recorrí el país desde Arica a Punta Arenas. El respeto y afecto de la gente es impresionante. Pero hay una parte del corazón que todavía sufre. Llevo tres años, seis meses y catorce días y todavía me cuesta“, recordó sobre la partida de su amada.