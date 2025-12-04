Campaña de ayuda: Menor de 6 años necesita mil millones para solventar tratamiento contra agresivo cáncer

Por ello, la familia, oriunda de Chillán, inició una campaña para reunir fondos. La información oficial está en Instagram: @unidosporamanda. Hasta ahora, solo han logrado reunir $45 millones, cerca del 3% del total necesario.

Amanda Leiva Monrroy es una niña de seis años que fue diagnosticada a principios de 2025 con un neuroblastoma etapa 4, uno de los cánceres infantiles más agresivos y poco frecuentes.

Tras meses de tratamiento bajo el PINDA en Chile, se logró eliminar prácticamente toda la enfermedad, excepto el compromiso en médula ósea, donde el cáncer persiste.

El equipo médico que atendió a la menor informó recientemente que Amanda ya recibió todo el tratamiento disponible en Chile y que no existen más alternativas dentro del PINDA para abordar el cáncer residual en médula.

Sin embargo, existe un medicamento desarrollado específicamente para el neuroblastoma que permanece en la médula ósea de la menor. Este tratamiento no está disponible en Chile, y tampoco puede ser traído como parte del programa PINDA.

Por ello, la familia, oriunda de Chillán, inició una campaña para reunir fondos. La información oficial está en Instagram: @unidosporamanda. Hasta ahora, solo han logrado reunir $45 millones, cerca del 3% del total necesario.

Cualquier aporte se puede realizar a la siguiente cuenta:

Amanda Aneley Leiva Monroy

Rut: 26882215-1

Banco estado Cuenta ahorro

Cuenta: 52166688582