¿La calvicie es hereditaria? Especialista aclara los mitos más repetidos

"El estrés sostenido, la calidad del sueño, dietas muy restrictivas o déficits de nutrientes como hierro y zinc pueden favorecer la pérdida capilar en personas predispuestas", comentó el doctor Nicolás Herrera, director de evaluaciones de Clínica Témpora y especialista en caída del cabello.

¿La calvicie masculina realmente es hereditaria? Durante años, se ha creído que esta condición se transmite únicamente por línea materna.

El doctor Nicolás Herrera, director de evaluaciones de Clínica Témpora y especialista en caída del cabello, explicó que actualmente la alopecia se comprende como una condición multifactorial.

El cromosoma X tiene un rol importante, pero no es la única vía, señaló.

“También existen variantes heredadas del padre que influyen en el desarrollo y progresión de la calvicie. Es una condición multifactorial, donde intervienen varios genes y factores ambientales”, acotó.

Las causas de la calvicie

Y añadió que muchas veces se cree que es un asunto inevitable cuando existe un antecedente familiar.

“Muchos pacientes llegan pensando que ‘ya estaba escrito’ que se quedarían calvos porque vieron el mismo patrón en su familia. Pero la calvicie no es inevitable. Una evaluación temprana permite determinar el origen y actuar a tiempo para frenar la miniaturización del folículo”, señaló Herrera.

En ese sentido, subrayó que derribar este mito hereditario podría abrir opciones reales de tratamiento.

“Entender que la calvicie no depende de un solo gen ni de una sola línea familiar libera a las personas de la idea de resignación. Hoy existen estrategias efectivas para conservar y recuperar la densidad, pero todo parte por consultar a tiempo”, concluyó.