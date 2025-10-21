“Ayer nos funaron…”: La disputa pública con un café acusado de cobrar propinas sin preguntarle a sus clientes

Uno de los socios de la cafetería Pinsa ocupó la cuenta oficial del local para presentar sus descargos por la acusación.

Durante los últimos días se viralizó una “funa” contra Cafetería Pinsa, ubicada en Vitacura, al que una usuaria acusó de cobrarle propina sin preguntarle luego de consumir sus productos.

Todo comenzó con un video en el que una usuaria de TikTok señalaba: “Vengo a funar al pinsa, porque no te atienden en mesa y te agregan la propina SIN PREGUNTAR“.

Los descargos de Cafetería Pinsa

Posteriormente, uno de los socios de Pinsa ocupó la cuenta oficial de TikTok del local para presentar sus descargos por la situación. En el registro, indicó que “ayer nos funaron. Ayer se hizo viral esa funa en contra de nosotros. Lo chistoso del video es que yo atendí a esas personas el domingo y te puedo asegurar que la historia no es como la cuenta ella“.

Posteriormente, mostró cómo operan las máquinas de cobro y aseguró que “la propina es 100% opcional, no se pide, no se presiona y no se obliga“.

En la máquina de Getnet, mostró que luego de digitar el monto del consumo “sale esta pantalla que viene con la propina agregada. Esto es opcional, acá uno puede elegir cualquiera (…) en este caso, la máquina se entrega siempre así y no se le pregunta. Ella tiene que elegir una opción antes de poder pagar. Si es que ella puso 10% y puso pagar, es porque ella aceptó la propina, nadie la obligó”.

“Me tomé la libertad de comentar este video de la persona que nos funó, y le explicaba que no era así. Ella, para mi sorpresa, borró el comentario. Si fuera todo tan cierto, ¿para qué borrai el comentario? Déjalo ahí”, añadió.

@pinsa.supercoffee Aclarando los hechos. Porque no todo lo que se sube es verdad. Esto fue lo que realmente pasó 👇 En Pinsa siempre hemos estado abiertos a escuchar y mejorar, desde el respeto y la sinceridad. No de esta manera, inventando historias falsas. ♬ sonido original – Pinsa • Super Coffe & Food

La respuesta de la denunciante

Quien le respondió fue la propia aludida, quien señaló en otro video que “el video se viralizó en nada. Llegaron más de 200 comentarios, yo he leído uno por uno y al menos el 90% de los comentarios que estuvieron en el Pinsa, avalan la situación que yo estoy diciendo, aparte de otras situaciones que tienen que ver con el trato”.

“Lo que no voy a aceptar es que este personaje, que hizo la respuesta del local, me venga a decir que soy una mentirosa, una malintencionada, que eliminé un comentario. Porque ni siquiera he eliminado los comentarios que están a favor de tu local”, añadió.

Además, señaló que “porque el que está mintiendo, el que no está tomando esta situación como algo para aprender, para mejorar, y lo está tomando como un ataque y que lamentablemente es una víctima de esto, eres tú. Y eso es algo muy poco deseable para una empresa que quiere crecer y quiere mejorar“.

“En ningún momento él me preguntó sobre propina o me dijo el monto total. La cosa es que yo los pagué. Lo encontré fuera de lugar pero dije que no me iba a hacer problema. Y lo que hice fue decirle a mis amigas que me cobraron propina. Les dije que si ustedes no quieren pagar propina, que no lo marquen”, relató.

Posteriormente, contó que “la cosa es que el tipo se puso pesado y me dice ‘es tu responsabilidad sacar eso’. Me dice ‘tú tienes que sacar el 10% y poner el 0% si es que no quieres poner propina’. Y yo le dije ‘ni siquiera me atendiste en la mesa, ni siquiera me preguntaste si yo quería dejar propina. La propina es voluntaria. Por último pide disculpas‘”, agregó.

Finalmente, la cliente señaló que “lo encontré feo. No es solo lo del 10%, porque Starbucks, Subway y miles de otros la agregan (la propina). El problema es la forma, el tratarte mal a ti cuando tú no revisaste la máquina“.