Black Season 2026: Arranca la semana de ofertas con descuentos de hasta 70% para aliviar el bolsillo tras los gastos de marzo

En un escenario económico marcado por los altos gastos que caracterizan al tercer mes del año, el evento está "pensado para aliviar el bolsillo en uno de los meses más exigentes del año" y "se ha posicionado como una instancia clave para realizar compras más planificadas". De hecho, a diferencia de otras fechas comerciales masivas, el Black Season "promueve decisiones más conscientes, donde el foco no está solo en el descuento, sino en el valor real de cada compra".

Este lunes 30 de marzo comenzó oficialmente el Black Season, el evento de e-commerce que busca consolidarse como el primer gran hito de ofertas del calendario de este año. La jornada de promociones, que agrupa a más de 100 marcas, inició a las 00:00 horas de este lunes y se extenderá hasta las 23:59 del domingo 5 de abril, ofreciendo descuentos que pueden llegar al 70%.

En un escenario económico marcado por los altos gastos que caracterizan al tercer mes del año, el evento está “pensado para aliviar el bolsillo en uno de los meses más exigentes del año” y “se ha posicionado como una instancia clave para realizar compras más planificadas”. De hecho, a diferencia de otras fechas comerciales masivas, el Black Season “promueve decisiones más conscientes, donde el foco no está solo en el descuento, sino en el valor real de cada compra”.

Para no afectar las finanzas personales durante estos días, desde la industria advierten que “la planificación y el foco en oportunidades concretas son clave para sacarle el máximo provecho” a las rebajas. En esa misma línea, el principal consejo para los consumidores es “definir un presupuesto y priorizar necesidades para evitar compras impulsivas”, haciendo un llamado además a “evaluar calidad y durabilidad por sobre el descuento inmediato”.

A esto se suma un factor clave para el e-commerce: la seguridad digital. “Para aprovechar las ofertas sin exponer información personal o financiera, expertos recomiendan comprar solo en sitios oficiales y seguros, evitar redes Wi-Fi públicas, activar la autenticación en dos pasos y monitorear los estados de cuenta”. En ese sentido, los especialistas son enfáticos en que “una compra informada no solo permite acceder a mejores precios, sino también hacerlo de forma segura, protegiendo tanto el presupuesto como los datos personales”.

Antes de hacer clic en el botón de pago, la recomendación de los entendidos es “investigar antes: comparar precios, revisar reseñas y apoyarse en plataformas que comparan precios para ver su evolución y validar si el descuento es efectivo”. Asimismo, instan a “comprar solo en sitios oficiales y seguros para evitar fraudes”, además de “aprovechar beneficios como envíos gratis o cuotas solo si están dentro de una compra planificada, revisando los costos finales antes de pagar”. Tras la transacción, es imperativo “confirmar políticas de cambio, devolución y garantía antes de comprar” y “guardar comprobantes para posibles cambios o reclamos”.

Esta semana de ofertas se presenta con una “menor saturación que otros eventos y una propuesta alineada con el contexto local”, siendo una “ventana acotada pero estratégica para quienes buscan maximizar su presupuesto”. En este marco, categorías como moda “tendrán un rol protagónico: para quienes buscan renovar su clóset, habrá marcas con descuentos que llegan hasta la mitad de precio”. A modo de ejemplo, “firmas como Steve Madden ofrecen hasta 50% de descuento en productos seleccionados, incluyendo botas, botines, zapatillas, tacos y sandalias, además de accesorios con rebajas de hasta 30%”.