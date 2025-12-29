Beyoncé ingresa al exclusivo club de los multimillonarios con su imperio musical

La artista alcanza un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares, un hito impulsado por el control de su catálogo y su exitosa más reciente gira.

La cantante Beyoncé se convirtió en multimillonaria, según un reciente reportaje de portada de Forbes. Su patrimonio neto ahora asciende a 1.000 millones de dólares, lo que la sitúa como la quinta música en lograr esta meta, junto a figuras como Jay-Z, Rihanna y Taylor Swift.

La mayor parte de su fortuna personal proviene de su música, ya que la artista controla los derechos de su catálogo. Pese a que las ventas equivalentes de su discografía en 2025 fueron inferiores a las de otros popstars actuales, su poder de recaudación en vivo es inmenso.

El impulso financiero definitivo: una gira récord

El informe atribuye un aumento significativo de su patrimonio a su más reciente gira, Cowboy Carter. Esta serie de conciertos recaudó 407,6 millones de dólares y se coronó como la gira más exitosa del año en términos de recaudación.

Forbes estima que sus ingresos pretributarios en 2025 alcanzaron los 148 millones de dólares, lo que la posiciona como la tercera música mejor pagada del mundo. Este logro subraya cómo la propiedad intelectual y las giras masivas construyen fortunas duraderas en la industria del entretenimiento.