Bad Bunny impulsa tradición navideña puertorriqueña con experiencia inmersiva de su fundación

La iniciativa "Bonita Tradición" combina arte interactivo, música autóctona y actividades infantiles en Plaza Las Américas, reforzando la identidad cultural mientras beneficia a niños de escasos recursos.

(EFE) – La Fundación Good Bunny, creada por el artista Bad Bunny, inauguró este viernes una experiencia inmersiva que rescata elementos centrales de la navidad puertorriqueña a través de instalaciones interactivas en el centro comercial Plaza Las Américas.

El espacio incluye salas con ilustraciones de instrumentos tradicionales como el cuatro puertorriqueño, teléfonos para conversar con los Reyes Magos y zonas de creación artística para niños. Camila Vega, coordinadora de la fundación, explicó que buscan que las familias “recorran nuestra cultura” mediante esta iniciativa que complementa la entrega anual de regalos a comunidades necesitadas.

Compromiso social y cultural

Los dibujos expuestos pertenecen a participantes del campamento “Un Verano Contigo”, programa educativo que la fundación desarrolla desde 2018. La actividad refuerza la preservación de las tradiciones navideñas en la isla, que se celebran durante meses, mientras distribuye instrumentos musicales, material deportivo y artístico entre niños de bajos recursos.

La fundación mantiene así su misión de apoyar el desarrollo infantil a través del arte, la música y el deporte, consolidando proyectos que ya impactan a cientos de jóvenes puertorriqueños.