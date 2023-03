La más reciente edición de los Juno Awards, en Canadá, fue marcada por el incómodo momento que vivió Avril Lavigne luego de que una activista semidesnuda subiese al escenario durante el show.

La cantante fue interrumpida por la manifestante mientras presentaba a la artista AP Dhillon.

Dicha mujer protestaba contra un nuevo plan de urbanización que afectará a la reserva Greenbelt en Texas. Luego de subir a la tarima, comenzó a desfilar tranquilamente.

Lavigne, visiblemente molesta, la ignoró los primeros segundos, mientras el director de la transmisión hacía lo posible para que la mujer no apareciera en el encuadre.

Tras unos momentos, la intérprete de Complicated se dirigió hacia la activista y le dijo: “Sal de acá, perra”.

Poco después, personal de seguridad obligó a la mujer a retirarse.

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB

— John R Kennedy (@JRK_Media) March 14, 2023