Tendencias ovni

Avistamiento simultáneo: Objeto luminoso no identificado sorprende en los cielos de Cartagena y Bogotá

Por CNN Chile

13.12.2025 / 13:31

Testigos en el sector turístico de El Laguito grabaron un fenómeno aéreo de movimiento lento y luz inusual, que coincide con reportes similares en la capital colombiana, sin que autoridades hayan proporcionado una explicación.

Un objeto luminoso no identificado sobrevoló el cielo de Cartagena el jueves 11 de diciembre, captando la atención de testigos en el sector de El Laguito.

Los presentes, que inicialmente pensaron en una aeronave convencional, describieron un movimiento inusualmente lento y casi estático, con una iluminación poco común que se desplazaba de este a oeste. El evento, grabado por varios celulares, reactivó el debate público sobre los fenómenos aéreos no explicados.

Un misterio que se repite en la capital

La curiosidad se intensificó cuando los testigos descubrieron que un avistamiento casi idéntico se reportó el mismo día en Bogotá, según publicaciones en medios nacionales.

Las similitudes entre ambos casos han generado especulación y un renovado interés en la definición del término OVNI, que por décadas ha oscilado entre la ciencia y la cultura popular.

Según reportó Infobae, Hasta el momento, ninguna autoridad civil o aeronáutica ha ofrecido una explicación oficial sobre el origen o la naturaleza de los objetos avistados en ambas ciudades.

