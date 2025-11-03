Tendencias Ferrero

Avellanas chilenas: Lo que podría salvar a Ferrero de la escasez del fruto seco en Turquía

Por CNN Chile

03.11.2025 / 14:42

La multinacional italiana asegura la producción de Nutella y sus demás productos gracias a su modelo de abastecimiento multiorigen, donde Chile juega un rol estratégico fundamental.

(EFE) – La compañía Ferrero, fabricante de Nutella y productos Kinder, garantiza el suministro mundial de sus productos pese a la escasez de avellanas turcas, recurriendo a proveedores alternativos como Chile.

La multinacional suspendió compras en Turquía tras una drástica reducción de la producción por condiciones climáticas y plagas, pero su modelo de abastecimiento multiorigen permite un suministro constante durante todo el año. Chile se consolida así como actor clave en la cadena global de avellanas.

El rol estratégico de Chile

Durante la reciente visita del presidente Gabriel Boric a Italia, se destacó la relación comercial con Ferrero a través de su filial Agrichile, que procesa avellanas cultivadas en Chile y genera empleo local.

La empresa confirmó que su estrategia de diversificación, que incluye a Chile junto a Estados Unidos e Italia, contribuye a fortalecer la resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado y del clima.

Este enfoque no solo asegura la producción de marcas icónicas como Ferrero Rocher, sino que posiciona a Chile como proveedor confiable en la industria dulcera global.

