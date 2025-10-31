Así se ve la nueva ciclovía que recorre el bandejón de la Alameda: Solo faltan las señaléticas

La ruta conectará Baquedano con Pajaritos en un trayecto de 8 kilómetros.

La página de Instagram @pedaleable subió un registro recorriendo la nueva ciclovía emplazada en el bandejón central de la Alameda, y que conectará Plaza Baquedano con Pajaritos en un trayecto de 8 kilómetros.

En el video, se puede ver parte del recorrido, desde el GAM hasta la estación del Metro Los Héroes.

En la publicación, la página señaló que “la nueva ciclovía de la Alameda está tomando forma y pronto conectará el poniente con el oriente de nuestra capital. Ya se ve la demarcación, la vegetación y ese avance que nos llena de alegría2.

“Aunque notamos que algunos tramos aún necesitan ajustes para hacer el recorrido más fluido, estamos felices de que la Alameda tenga, por fin, una ciclovía para siempre. Solo faltan detalles como las señaléticas y semáforos para que sea un espacio seguro para todos”, acotaron.

Puedes ver el registro completo de la nueva ciclovía en la Alameda a continuación: