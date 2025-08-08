“Así es como quería verme”: Coke Hevia y su nuevo look tras implante capilar

El periodista deportivo, tras años de lidiar con la caída del cabello, decidió someterse a un implante capilar. “El cambio ha sido increíble, porque antes no me sentía cómodo conmigo mismo”, contó.

El periodista deportivo Coke Hevia, tras años conviviendo con la caída del cabello, tomó una decisión importante: someterse a un implante capilar en la Clínica Témpora, centro especializado en tratamientos de restauración capilar.

A seis meses del procedimiento, Hevia relató: “El cambio ha sido increíble, porque antes no me sentía cómodo conmigo mismo. Ver resultados tan rápido ha sido muy gratificante, porque así es como quería verme”.

El rostro televisivo adelantó que se realizará una segunda intervención para reforzar los resultados y destacó dos aspectos de su experiencia: “Primero, el procedimiento no duele absolutamente nada; y segundo, solo se siente una leve molestia durante los dos primeros días. Me he sentido excelente en todo el postoperatorio, el equipo ha estado muy pendiente de mí y eso realmente marca la diferencia”.

El procedimiento paso a paso

El Dr. Francisco Castellón, médico director de la Unidad de Restauración Capilar de Clínica Témpora, explicó que primero se realizó una evaluación con tricoscopía y examen físico, determinando que Hevia presentaba una alopecia androgenética avanzada para su edad.

“Le propusimos una cirugía de implante capilar con técnica FUSS para optimizar su área donante, considerando una posible segunda cirugía. Con 3.500 folículos, cubrimos aproximadamente entre el 50% y 60% del área afectada. Actualmente, está en un 60% del crecimiento esperado, y en seis meses debería lograr una densidad aún mayor”.

El especialista agregó que, hacia el noveno o décimo mes, evaluarán la posibilidad de una segunda intervención para cubrir la zona de la coronilla.

En el país, más del 60% de los hombres mayores de 30 años presenta algún grado de alopecia. Hevia aseguró que los cuidados postoperatorios son simples: “Solo hay que usar shampoo neutro, evitar el sol directo y pausar la actividad física. Nada complicado. Con un jockey y siguiendo las recomendaciones, estás listo. Es realmente sencillo”.