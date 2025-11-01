Argentino en Chile alucina con el precio de la ropa en los outlet: “Los productos cuestan la mitad que en Argentina”

A pesar de la conveniencia de los precios en suelo chileno, se hizo un llamado a considerar los costos de movilización, como transporte y alojamiento en caso de venir a comprar a Chile.

El argentino y creador de contenido Joven Inversor subió a su canal de YouTube un video en el que recorre los outlet de Chile y compara sus precios de la ropa con los de Argentina.

En el registro, comenzó señalando que “a menudo me cruzo a mucha gente diciendo que se va a Chile a comprar ropa porque en Argentina la ropa está carísima y en Chile es muy pero muy barata”.

“En este video vamos a hablar sobre los secretos financieros que hay detrás de los precios tan baratos de la ropa acá en Chile. Es por eso que estoy en Santiago de Chile y vine a comprobar con mis propios ojos si la ropa es barata y si conviene venirse desde Argentina”, añadió.

Luego de recorrer varias tiendas y comparar los precios, señaló que “los mejores precios los encontramos en los outlets. ¿Vendría a Chile a comprar ropa? Mi respuesta es depende. Depende de cuánta ropa quieras comprar y sobre todo del capital que dispongas para comprar”.

“Si bien acá los precios son muy económicos, sale dinero venir hasta acá: vuelos, hospedaje, comida, traslados”, acotó.

Finalmente, sostuvo que “aproximadamente, siendo buenos, y hasta en muchos casos era mayor el decuento, pero la diferencia de ropa que hay entre Argentina y Chile es más o menos la mitad, los productos cuestan la mitad en los oulets que en Argentina”.

Puedes ver el video completo y los productos que comparó a continuación: