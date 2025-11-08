“Aquí si te dan el vuelto”: Tiktoker venezolano enumera las tres cosas que extrañaría de Chile

El creador de contenido venezolano enumeró las tres cosas que extrañaría de Chile si retorna a su país.

El tiktoker venezolano ysraelrodriguezm realizó un top 3 de las cosas que extrañaría de Chile si se regresara a su país natal.

En el registro, que ya supera las 80 mil visualizaciones, el creador de contenido destaca que en nuestro país entregan el vuelto después de una compra, a diferencia, asegura, de lo que ocurre en Venezuela.

“Si algo te cuesta 4.990 y pagas con un billete de 5 lucas, están obligados a darle el vuelto que es una monedita de 10 pesos“, comienza.

En esa línea, relata que “con esa monedita no haces nada, pero te sientas bien como cliente porque te dieron el vuelto que era“.

“En Venezuela el vuelto como mi abuelo, eso murió hace año“, agrega con humor.

Otro aspecto que dice que extrañaría de Chile es el transporte público de Santiago, ya que no tiene que lidiar con los conductores por el pago de la movilización.

“Usted pasa la tarjetita BIP por la máquina y bórralo. Y si la tarjetita no tiene saldo en altas hora de la noche, usted con el mayor respeto posible pide pasar, que no se debe hacer, pero a más de uno lo salvó. Agradecido con chilito por eso”, señala.

Finalmente, destaca que gracias a Waze pude trasladarse sin problemas por las calles de la capital, ya que le advierte de todo imponderable en la ruta.

“No sé como lo haré en Venezuela, porque se activo el Waze en cualquier sitió me dirá ‘esta ciudad no existe”, concluye.