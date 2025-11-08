Tendencias tik tok

“Aquí si te dan el vuelto”: Tiktoker venezolano enumera las tres cosas que extrañaría de Chile

Por CNN Chile

08.11.2025 / 14:12

{alt}

El creador de contenido venezolano enumeró las tres cosas que extrañaría de Chile si retorna a su país.

El tiktoker venezolano ysraelrodriguezm realizó un top 3 de las cosas que extrañaría de Chile si se regresara a su país natal.

En el registro, que ya supera las 80 mil visualizaciones, el creador de contenido destaca que en nuestro país entregan el vuelto después de una compra, a diferencia, asegura, de lo que ocurre en Venezuela.

“Si algo te cuesta 4.990 y pagas con un billete de 5 lucas, están obligados a darle el vuelto que es una monedita de 10 pesos“, comienza.

En esa línea, relata que “con esa monedita no haces nada, pero te sientas bien como cliente porque te dieron el vuelto que era“.

En Venezuela el vuelto como mi abuelo, eso murió hace año“, agrega con humor.

Otro aspecto que dice que extrañaría de Chile es el transporte público de Santiago, ya que no tiene que lidiar con los conductores por  el pago de la movilización.

Usted pasa la tarjetita BIP por la máquina y bórralo. Y si la tarjetita no tiene saldo en altas hora de la noche, usted con el mayor respeto posible pide pasar, que no se debe hacer, pero a más de uno lo salvó. Agradecido con chilito por eso”, señala.

Finalmente, destaca que gracias a Waze pude trasladarse sin problemas por las calles de la capital, ya que le advierte de todo imponderable en la ruta.

No sé como lo haré en Venezuela, porque se activo el Waze en cualquier sitió me dirá ‘esta ciudad no existe”, concluye.

@ysraelrodriguezm Que más extrañarías de Chile si te vas? 😂 #humor #comedia #venezuela🇻🇪 #chile #fyp ♬ Funk15 – SonicMusic

DESTACAMOS

País Cómo opera el sistema D’Hondt: La fórmula que definirá el nuevo Congreso en las Elecciones 2025

LO ÚLTIMO

País Ministro de Justicia por protestas en Tiltil: “La decisión de transformar Punta Peuco es irreversible”
Egipcio en Chile destaca lo mejor del país: "El internet acá es ilimitado y barato"
Rodrigo Paz Pereira, nuevo Presidente de Bolivia: "El país que recibimos está devastado"
"Aquí si te dan el vuelto": Tiktoker venezolano enumera las tres cosas que extrañaría de Chile
Histórico castigo: ANFP resta 52 puntos a club profesional y lo condena al descenso
La Roja Sub 17 empata con Uganda: ¿Qué necesita para pasar de fase?