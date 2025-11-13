Apple lanza correa “calcetín” para iPhone de casi 250 mil pesos desatando críticas en redes sociales

El "iPhone Pocket", presentado como un bolsillo adicional tejido, representa la incursión más reciente de la marca en accesorios de moda premium, con precios que superan los $200 y han desatado críticas en redes sociales.

Apple presentó su nuevo accesorio de moda en colaboración con el diseñador japonés Issey Miyake: el iPhone Pocket, una correa tejida que funciona como “bolsillo adicional” para transportar el teléfono y otros objetos. El producto, que se lanzará este viernes en versiones corta ($149,95) y larga ($229,95), generó reacciones encontradas por su precio elevado.

Usuarios en X compararon el diseño con el “mankini” de Borat y lo calificaron como “un calcetín absurdamente caro”, mientras la empresa destacó su enfoque de “artesanía y simplicidad”.

Estrategia hacia la tecnología vestible

Analistas como MG Siegler reconocieron en el producto una continuación de la tendencia de convertir el iPhone en dispositivo vestible, recordando que Miyake era uno de los diseñadores favoritos de Steve Jobs.

La vicepresidenta de diseño industrial de Apple, Molly Anderson, defendió el accesorio como “un acompañamiento natural” que ofrece “una hermosa nueva manera de llevar tu iPhone”. La polémica refleja el desafío de Apple al expandirse al mercado de accesorios de lujo, donde su estrategia de precios premium enfrenta nuevos cuestionamientos.