Año Nuevo 2026: Las cábalas que prometen amor, salud y abundancia

Este nuevo año puede ser tuyo, revisa aquí las mejores cábalas de año nuevo, que te traeran amor, abundancia, salud y prosperidad para este 2026.

Comienza la cuenta regresiva para despedir el año y dar paso a un 2026 lleno de expectativas. Es por esto que, alrededor de todo el mundo, cada cultura y núcleo familiar cuenta con sus mejores cábalas para asegurar un nuevo año lleno de abundancia, salud y amor.

Estos rituales, que si bien no se sabe sobre el origen o quién las comenzó, se han mantenido a lo largo de los años, generación en generación, y se han vuelto parte de nuestra cultura popular.

Las 7 cábalas infalibles para comenzar como corresponde este 2026

Ropa interior de colores

Mientras realizamos las últimas compras para esperar el inicio de año, es común ver ropa interior amarilla, y más colores, por todas partes, y es que, según dicta la tradición, el usar ropa interior amarilla, durante la noche de año nuevo , serviría para atraer la abundancia económica.

Por otro lado, si el objetivo es otro, los colores varían: el rojo atrae el amor y pasión, el blanco la pureza y la paz, y por último el verde significaría un año próspero en salud.

Comer lentejas

Es una de las tradiciones más populares -y antiguas- de Chile, también utilizada para atraer prosperidad durante el nuevo ciclo anual. La tradición dicta que cuando el reloj marque las 00:00, debes comer lentejas anhelando la abundancia. Otra versión de la cábala dice que se pueden lanzar lentejas crudas sobre los hombros o portarlas en los bolsillos. Si quieres asegurarte, puedes probar ambas opciones.

12 uvas, 12 deseos

Uno de los infalibles de la tradición chilena. La costumbre dicta que, justo a medianoche, se deben comer 12 uvas, de una en una, cada una de ellas estaría representando un mes del año entrante, por lo tanto cada vez que ingieras una uva debes pedir un deseo para el 2026.

Paseo con la maleta

Para aquellos más osados, que sueñan con un 2026 cargado de viajes y nuevas aventuras, esta cábala cae como anillo al dedo para ti. Cuando el reloj marque las 00:00, debes salir con tu maleta cargada de tus sueños e ilusiones a dar una vuelta manzana para atraer con más ganas ese viaje tan anhelado.

Meterse debajo de la mesa

La tradición dice que ponerse debajo de la mesa atraería el amor, puesto que simboliza un lugar seguro y protección. También se recomienda si estás pensando en conseguir la casa propia.

Anillo de oro en la copa

Esta cábala sirve para todo: la buena suerte, el amor, la prosperidad y estabilidad. Solo debes poner un anillo de oro dentro de la copa con la cuál brindarás al momento de recibir el año nuevo para ataer una buena economía.

Dinero en los zapatos

Otra de las cábalas clave para la abundancia económica es comenzar el año con un billete, de preferencia el de más alto valor, en tu zapato derecho, asegurando que no falten los ingresos durante el año.