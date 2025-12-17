Tendencias alexis sánchez

Alexis Sánchez se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja Alexandra Litvinova

Por CNN Chile

17.12.2025 / 14:43



"Parents", escribió la novia del jugador de La Roja en la publicación.

Alexis Sánchez se convirtió en padre por primera vez.

En noviembre, su pareja Alexandra Litvinova confirmó lo que se especulaba desde hace algún tiempo.

Con una serie de fotos junto al jugador de La Roja, la modelo de origen ruso, dio a conocer que estaban esperando su primer hijo.

Desde el inicio de su relación, la pareja ha querido mantenerse alejada del ruido mediático, por lo que no se conocen mayores sobre el sexo del bebé.

En la descripción escribió una única frase: “Parents (padres)”.

La publicación ya suma 26 mil me gusta y 880 comentarios.

