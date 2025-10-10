Alemán en Chile se sorprende por el silencio en el Metro de Santiago: "Nadie habla, nadie pone música, es muy..."

El creador de contenido digital además aseguró que le recordó a su país natal y que no se parecía a otros países de Latinamérica.

El creador de contenido en TikTok llamado @aleman.bacan subió un video a su canal en el cual comenta un aspecto que le llamó la atención del Metro de Santiago.

Esto dice relación con el poco ruido que percibió en el transporte público, incluso en horas punta.

En su registro, comenta que “una cosa que encuentro muy diferente a otros países latinoamericanos y europeos es que acá en Santiago de Chile nadie habla en los metros”.

“No hay ruido. Incluso en las horas puntas. No hay ningún ruido, nadie habla, nadie pone música, nadie ve TikTok en alta voz. Es muy parecido a Alemania y muy diferente a otros países latinoamericanos”, añadió.

