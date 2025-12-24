Especialistas advierten riersgos cardiovasculares por hacer ejercicio con calor: Esto es lo que recomiendan para que te cuides

Expertos alertan que entrenar con altas temperaturas puede elevar la frecuencia cardíaca hasta 20 latidos por minuto más que en condiciones normales, aumentando el riesgo de deshidratación y eventos cardíacos.

El aumento de las temperaturas durante el verano representa un desafío relevante para quienes realizan actividad física, especialmente en términos de salud cardiovascular. Así lo advierte el cardiólogo de Dr. Rodrigo Águila, quien entrega una serie de recomendaciones para ejercitarse de forma segura durante los meses de calor.

“El calor extremo impone una carga adicional significativa al sistema cardiovascular, obligando al corazón a trabajar más intensamente para mantener la temperatura corporal y suministrar sangre a los músculos activos”, explica el especialista.

Cambios fisiológicos al ejercitarse con calor

Durante el ejercicio en ambientes calurosos, el organismo enfrenta exigencias adicionales que pueden afectar el rendimiento y la salud:

Redistribución del flujo sanguíneo: el cuerpo debe enviar sangre tanto a los músculos activos como a la piel para disipar el calor, lo que obliga al sistema cardiovascular a trabajar con mayor intensidad.

el cuerpo debe enviar sangre tanto a los músculos activos como a la piel para disipar el calor, lo que obliga al sistema cardiovascular a trabajar con mayor intensidad. Aumento de la carga cardíaca: la frecuencia cardíaca puede elevarse entre 10 y 20 latidos por minuto más que en ambientes templados, reduciendo el volumen de sangre bombeado en cada latido.

la frecuencia cardíaca puede elevarse entre 10 y 20 latidos por minuto más que en ambientes templados, reduciendo el volumen de sangre bombeado en cada latido. Deshidratación acelerada: la sudoración intensa provoca una rápida pérdida de líquidos. Por cada 1% de peso corporal perdido por deshidratación, la frecuencia cardíaca puede aumentar entre 5 y 8 latidos por minuto.

la sudoración intensa provoca una rápida pérdida de líquidos. Por cada 1% de peso corporal perdido por deshidratación, la frecuencia cardíaca puede aumentar entre 5 y 8 latidos por minuto. Disminución del rendimiento: cae la capacidad aeróbica (VO₂ máx.), lo que acelera la fatiga y eleva la temperatura corporal central.

El Dr. Águila advierte que el ejercicio bajo condiciones de calor extremo puede transformarse en un factor de riesgo grave, incluso en personas sin antecedentes cardíacos.

“El calor excesivo, combinado con el esfuerzo físico, crea una verdadera ‘tormenta perfecta’ que puede desencadenar un infarto”, señala el cardiólogo.

Entre los principales síntomas de alerta durante el ejercicio se encuentran el dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos intensos y náuseas. “Si estos signos aparecen, se debe suspender inmediatamente la actividad y buscar atención médica urgente. Minutos pueden marcar la diferencia”, enfatiza.

Señales de alarma a considerar

Mareos o aturdimiento.

Náuseas o vómitos.

Dolor en el pecho.

Fatiga inusual.

Confusión mental.

Calambres musculares severos.

Recomendaciones para ejercitarse con altas temperaturas

La prevención es clave. El especialista recomienda una aclimatación gradual al calor durante un período de 10 a 14 días, comenzando con sesiones cortas y de baja intensidad.

Hidratación: comenzar antes del ejercicio y mantenerla durante toda la actividad. No esperar a sentir sed.

comenzar antes del ejercicio y mantenerla durante toda la actividad. No esperar a sentir sed. Elegir horarios adecuados: evitar entrenar entre las 10:00 y las 18:00 horas; privilegiar la mañana temprano o el atardecer.

evitar entrenar entre las 10:00 y las 18:00 horas; privilegiar la mañana temprano o el atardecer. Adaptar el entrenamiento: reducir intensidad y duración según las condiciones climáticas. “No es momento de batir récords personales”, advierte el médico.

Finalmente, el especialista recuerda que ante un golpe de calor o deshidratación severa es fundamental acudir de inmediato a un centro asistencial para recibir atención oportuna.