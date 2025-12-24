Especialistas advierten riersgos cardiovasculares por hacer ejercicio con calor: Esto es lo que recomiendan para que te cuides

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
Expertos alertan que entrenar con altas temperaturas puede elevar la frecuencia cardíaca hasta 20 latidos por minuto más que en condiciones normales, aumentando el riesgo de deshidratación y eventos cardíacos.
El aumento de las temperaturas durante el verano representa un desafío relevante para quienes realizan actividad física, especialmente en términos de salud cardiovascular. Así lo advierte el cardiólogo de Dr. Rodrigo Águila, quien entrega una serie de recomendaciones para ejercitarse de forma segura durante los meses de calor.
“El calor extremo impone una carga adicional significativa al sistema cardiovascular, obligando al corazón a trabajar más intensamente para mantener la temperatura corporal y suministrar sangre a los músculos activos”, explica el especialista.
Durante el ejercicio en ambientes calurosos, el organismo enfrenta exigencias adicionales que pueden afectar el rendimiento y la salud:
El Dr. Águila advierte que el ejercicio bajo condiciones de calor extremo puede transformarse en un factor de riesgo grave, incluso en personas sin antecedentes cardíacos.
“El calor excesivo, combinado con el esfuerzo físico, crea una verdadera ‘tormenta perfecta’ que puede desencadenar un infarto”, señala el cardiólogo.
Entre los principales síntomas de alerta durante el ejercicio se encuentran el dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos intensos y náuseas. “Si estos signos aparecen, se debe suspender inmediatamente la actividad y buscar atención médica urgente. Minutos pueden marcar la diferencia”, enfatiza.
La prevención es clave. El especialista recomienda una aclimatación gradual al calor durante un período de 10 a 14 días, comenzando con sesiones cortas y de baja intensidad.
Finalmente, el especialista recuerda que ante un golpe de calor o deshidratación severa es fundamental acudir de inmediato a un centro asistencial para recibir atención oportuna.
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?