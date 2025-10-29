3I/ATLAS alcanzó hoy su punto más cercano al Sol, ¿cuándo se aproximará a la Tierra?

Durante esta mañana el cometa 3I/ATLAS alcanzó su aproximación más cercana al Sol, sin embargo el fenómeno espera alcanzar pronto su máxima cercanía al planeta Tierra.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto en suelo chileno, ha causado expectación en el mundo de la ciencia y astronomía en todo el mundo debido a sus particularidades.

Se trata del tercer objeto espacial descubierto de carácter interestelar, esto quiere decir que sus orígenes no están dentro del sistema solar, sino que más bien es un viajero a lo largo de la profundidad de la galaxia que no volverá a pasar nuevamente por nuestro sistema planetario.

Por otro lado, es un objeto interestelar demasiado valioso por la comunidad científica, ya que funciona como una cápsula de tiempo cósmica, la cuál permite conservar información química y física de otros sistemas donde pudo haberse formado. Además, según registros, es el objeto espacial más veloz hasta la fecha, alcanzando una velocidad superior a los 220.000 kilómetros por hora.

Durante este miércoles 29 de octubre de 2025, el cometa alcanzó su perihelio, el punto de mayor proximidad al Sol, a unos 210 millones de kilómetros de distancia, logrando obtener el mayor brillo que producirá el objeto espacial.

¿Cuándo 3I/ATLAS pasará cercano a la Tierra?

Después de este perihelio, el cometa presentará su mayor acercamiento a la Tierra, pero no representa un peligro para el planeta.

Este fenómeno se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre de 2025 a las 5:17 CLST, a unos 270 millones de kilómetros, lo que equivale a un aproximado de 700 veces la distancia entre la Luna y la Tierra.

Según los científicos, el cometa no podrá ser visible a simple vista, solo a través de telescopios.