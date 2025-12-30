2026 es el “Año del Caballo de Fuego”: ¿Qué significa el próximo ciclo del horóscopo chino?

El símbolo, que regirá desde febrero, se asocia con un período de energía intensa, transformación y la necesidad de salir de la zona de confort.

El 2026 traerá consigo el año del Caballo de Fuego, un ciclo dentro del horóscopo chino que promete ser un período de gran dinamismo y cambio.

Según la tradición, este símbolo combina la naturaleza activa e independiente del Caballo con la energía transformadora y pasional del elemento Fuego, lo que se traduce en un año intenso y transformador que impulsará la acción en la vida de las personas.

Un período de desafíos y movimiento

Este signo sugiere un tiempo donde la audacia y el movimiento serán claves, empujando a abandonar la comodidad para emprender nuevos caminos.

Según reportó Radio ADN, la astróloga chilena Ángeles Lasso proyecta que el ciclo favorecerá los viajes, las propuestas audaces y los cierres de etapa, aunque también exigirá atención a la salud y generará presiones importantes, especialmente para los nacidos bajo el signo del Caballo.

El año del Caballo de Fuego iniciará el 17 de febrero de 2026, marcando el fin del año de la Serpiente de Madera.