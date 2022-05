La compañía de mensajería instantánea WhatsApp anunció que aumentará la capacidad de transferencia y la cantidad de personas que pueden estar dentro de una conversación grupal.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa perteneciente a Meta indicó que “en 2011 presentamos Group Chats y no hemos dejado de mejorar desde entonces”.

“En las próximas semanas, implementaremos la capacidad de compartir archivos de hasta 2 GB y agregaremos más personas a sus grupos para que pueda continuar creando y fomentando conexiones privadas significativas”, añadió.

In 2011 we introduced Group Chats, and we haven't stopped improving since. In the coming weeks, we'll roll out the ability to share files up to 2GB and add more people to your groups so you can continue creating and nurturing meaningful, private connections. https://t.co/mcJpQVIVTU

Lee también: A propósito del ataque al presidente de España: Qué es Pegasus y cómo puede hackear tu teléfono

Esta semana WhatsApp también anunció que ahora los usuarios pueden “poner a 32 de sus personas favoritas en una llamada de voz”.

Pro-tip: Now you can put 32 of your favorite people in ONE voice call.

Sharing good news with your whole family means hearing all the joy and laughter in one easy call.

— WhatsApp (@WhatsApp) May 3, 2022