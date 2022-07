Miles de usuarios de todo el mundo reportaron la caída del servicio de Twitter este jueves. Los problemas en la plataforma comenzaron cerca de las 8:05 a.m. ET.

“Ups, algo salió mal. Inténtalo de nuevo más tarde”, es el mensaje que le aparecía a los tuiteros que intentaban ingresar a la red social.

Los problemas también se manifestaron en herramientas como TweetDeck, donde no era posible cargar imágenes o videos ni programar contenidos.

La plataforma volvió a la normalidad a eso de las 8:30 AM. Por el momento, se desconoce la causa de esta repentina caída.

Cerca de las 9:10 hora local, desde Twitter señalaron que “algunos de ustedes tienen problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos“.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022