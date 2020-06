VIDEO RELACIONADO – El peligro de las estafas por Internet durante pandemia (03:26)

Miles de usuarios de WhatsApp alrededor del mundo no entendían que es lo que pasaba, pero sabían que el servicio de mensajería no estaba funcionando correctamente: Ningún contacto aparecía “en línea” y no se podía verificar si los mensajes fueron recibidos, porque en ninguno aparecía el doble check azul y tampoco la última hora de conexión.

Si bien no se trata de que el sistema se haya caído y las personas no se hayan podido comunicar a través de la aplicación, sí llamó la atención y rápidamente la app se convirtió en trending topic en Twitter. De hecho, el sitio web Downdetector mostró una ascendente curva de reclamos durante las últimas horas.

Todo se trató de un fallo en los ajustes de privacidad de la aplicación. A muchos usuarios en varios países les apareció el mensaje “Fallo al actualizar los ajustes de privacidad, vuelve a intentarlo más tarde”.

En los ajustes de privacidad de WhatsApp se encuentra la la opción para deshabilitar la hora de conexión, si estás en línea o la comprobación de lectura. Y debido al fallo, tampoco era posible modificar estas alternativas, ya que arrojaba un error.

Lee también: Campaña masiva de espionaje puede haber afectado a usuarios de Google Chrome, de acuerdo a un estudio

Hasta el momento, la compañía tras la aplicación no se ha referido a esta situación en sus redes sociales.

Si bien el problema se ha ido solucionando con el correr de las horas, lo que no podía faltar ante una falla de una app tan popular como ésta son los descargos y memes en los que bromearon con las personas obsesivas que revisan si un mensaje fue visto o no.

Así reacciones en Twitter ante el fallo de WhatsApp:

mi vieja festejando que volvió el "en linea" en whatsapp para fijarse a que hora me duermo. 🙁 pic.twitter.com/p87wFbdY79 — ppupi (@pancaserola) June 19, 2020

La gente tóxica al enterarse que ya no aparece en #whatsapp el "en línea", tampoco "escribiendo" ni la "última conexión". #Twitter pic.twitter.com/KUruTiuEx8 — Christian Solis (@ChrisSolis180) June 19, 2020

#Whatsapp quita el: "en línea" y "la última vez" los qué nunca responden los mensajes: pic.twitter.com/s3gYKnsZJY — Gabriel (@gabo_andronus04) June 19, 2020

Quitan el en linea y escribiendo de whatsapp * Yo que no hablo con nadie: Cabal a mi me da igual jajaja pic.twitter.com/jJGLa9dlrh — BonitaFeliz💋👠 (@bonitafeliz10) June 19, 2020

En WhatsApp ya sale el en línea y la última vez Los Tóxicos / Los infieles pic.twitter.com/NnpTvS0Uid — Juan☁ (@Boss_juanr) June 19, 2020

Los infieles cuando se dieron cuenta que ya no está el "en línea" y "escribiendo" de #WhatsApp pic.twitter.com/796oHzn1Fo — ME ENRRISA (@meENRRISA) June 19, 2020

Cuando WhatsApp vuelve a la normalidad y solo era un sueño la desactivación en línea y última vez pic.twitter.com/VNXKhr3twe — Rebe Mendoza 🇵🇾 (@Rebemendozaa_) June 19, 2020

Todos sufriendo porque #WhatsApp No permite ver el en línea y la última conexión… pero yo tengo desactivada la última vez desde hace mucho tiempo!!! 🤣 pic.twitter.com/ORe1WUSTUB — Dulce María👑 (@DulceMariag8) June 19, 2020

Yo al darme cuenta que ya sale la ultima vez y el “en línea” en #WhatsApp pic.twitter.com/6T4w79ZvO0 — La Cambinga Salvaje 🇧🇴 (@La_Cambinga_Sal) June 19, 2020

Yo bien tranquila porque no tenía activado el “última conexión” de #WhatsApp pic.twitter.com/3cw06HbtCM — KATT (@kattcondoblett) June 19, 2020

#WhatsApp quita el "en línea"

La persona que se pasaba mirando si su pareja estaba en línea cada 5min: pic.twitter.com/EkthPaVgIX — Gabriel (@gabo_andronus04) June 19, 2020