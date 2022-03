Este martes la plataforma de Spotify reportó interrupciones en sus servidores que han generado una caída a nivel internacional.

Varios usuarios de la app de streaming musical han informado que sus sesiones de inicio se desconectan automáticamente, imposibilitando el uso de la misma por más de una hora.

La empresa respondió a través de su cuenta de Twitter explicando que “algo no está del todo bien y lo estamos investigando”.

Aproximadamente al mismo tiempo, la plataforma de mensajería Discord informó una interrupción parcial.

“Somos conscientes de un problema que causa fallas en los mensajes y estamos trabajando en una solución”, dijo también desde sus redes sociales, disculpándose con los usuarios por la interrupción.

Según el sitio web de monitoreo Downdetector, se han reportado más de 160 mil reportes de usuarios afectados.

A eso de las 16:30 de la tarde, Spotify anunció una mejora de sus servidores, permitiendo su uso para la gran mayoría de los usuarios.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022