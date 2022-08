Cerca de las 14:00 horas, una serie de usuarios de distintos lugares del mundo reportaron caídas intermitentes en Twitter.

La plataforma Downdetector tuvo alrededor de 238 informes de interrupciones e inestabilidad de conexión entre las 14:00 y las 14:35.

Lee también: ¿Se adelanta o atrasa? El chascarro del Gobierno en Twitter tras el anuncio del cambio de hora

La compañía comunicó que “es posible que Twitter no se esté cargando para algunos de ustedes. Estamos trabajando en una solución para que vuelvan a sus líneas de tiempo lo antes posible”.

Twitter may not be loading for some of you –– we're working on a fix to get you back to your timelines ASAP.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022