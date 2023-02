(CNN en Español) – Shakira sigue facturando con su canción junto a Bizarrap, BZRP Music Sessions, Vol. 53. Ahora no solo podrás cantar la icónica frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”: también podrás vestirla.

Shakira anunció este viernes el lanzamiento, en su tienda virtual, de la sudadera (suéter o buzo) oficial de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Sin embargo, si tienes esperanzas de ser alguno de los que obtengan la flamante sudadera, deberás a una lista de espera. La prenda está agotada en todas las tallas (que van desde S a la 2XL).

Según compartió la cantante en sus stories de Instagram, la sudadera fue diseñada por su sobrina Isabella Mebarak. Shakira indicó que la pieza es una edición limitada. En su tienda virtual se vende por US$ 60.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023