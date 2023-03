(CNN) – Audrey Hepburn de Givenchy, Nicole Kidman de Dior, Halle Berry de Elie Saab. Los grandes atuendos de los Oscar de la historia son icónicos, que definen una era, y casi exclusivamente femeninos.

Esto no es sorprendente. Durante mucho tiempo se esperaba que los asistentes masculinos cumplieran con un código de vestimenta de etiqueta, y la mayoría parecía feliz de hacerlo. Incluso las estrellas conocidas por su moda extravagante se quedarían con el esmoquin en este evento tan formal.

Sin embargo, ha habido algunas excepciones gloriosas.

Con un toque de color, un poco de ruptura de reglas y un algo de ayuda de los músicos, la alfombra roja de los Grammy demuestra que la industria de la música está mucho menos preocupada por las formalidades que su contraparte de la pantalla grande, algunos de los hombres más atrevidos de Hollywood han roto el molde. . Y con la etiqueta de vestuario cada vez más relajada en los últimos años, cada ceremonia parece recibir más excepciones a la ortodoxia de la moda masculina que la anterior.

Aquí hay 13 de los mejores looks masculinos de la historia de la alfombra roja de los Oscar:

Pantalones cortos de camuflaje de Pharrell Williams

La mayoría de los hombres tienen demasiado miedo de usar pantalones cortos en la oficina, y mucho menos en la alfombra roja más glamorosa de Hollywood. Pero Pharrell Williams no es la mayoría de los hombres.

El músico, y ahora director creativo de Louis Vuitton, rompió las convenciones con una chaqueta y pantalones cortos con estampado de camuflaje. Al llegar con su esposa Helen Lasichanh, completó el look con un par de Doc Martins, un collar de diamantes con su propio nombre y calcetines tan impecables como su camisa.

Podríamos haber incluido igualmente los shorts de Lanvin que usó en el mismo evento cinco años antes. Pero 2019 fue el año en que las rodillas expuestas de Pharrell llegaron al enrarecido escenario de los Oscar, cuando presentó el premio a la Mejor Película de Animación.

El vestido de esmoquin de Billy Porter

¿Chaqueta de terciopelo? Controlar. ¿Camisa de esmoquin blanca? Controlar. De la cintura para arriba, Billy Porter era una viva imagen de la formalidad de etiqueta, sus puños con volantes y su corbata de moño exagerada eran los únicos toques sutiles de extravagancia. Sin embargo, de la cintura para abajo, su vestido diseñado por Christian Siriano fue una de las declaraciones de moda más radicales jamás realizadas en los Oscar.

Esto no quiere decir que la moda masculina de género fluido fuera especialmente notable en 2019 (no busque más allá de la Met Gala con temática de campamento de ese año ). Pero este fue el momento que realmente destrozó el binario de género en la alfombra roja más estricta de Hollywood.

Ribete de piel de Isaac Hayes

Los adornos de piel, los pantalones acampanados y los colores pastel de la moda masculina de principios de la década de 1970 rara vez aparecían en las alfombras rojas de los Premios de la Academia de la época. Issaac Hayes fue una de las bienvenidas excepciones.

Subiendo al escenario para reclamar el premio a la Mejor Canción Original, por su tema de Shaft, Hayes se veía muy bien con un traje azul marino con ribete azul bebé y una camisa con volantes a juego.

Su interpretación de la canción ganadora fue una historia completamente diferente: se deshizo del traje para actuar sin camisa (y envuelto en cadenas de oro).

El corte clásico de Michael Caine

Sería negligente no incluir al menos un traje de etiqueta convencional en esta lista. Y pocas estrellas lo han hecho tan fácilmente como Michael Caine. El ejemplo anterior es de 1984, año en que fue nominado a mejor actor por su papel en Educando a Rita (aquella noche también entregó dos premios), aunque podríamos haber elegido casi cualquier aparición en los Oscar.

Como siempre, el corte entallado, el corbatín de mariposa y las gafas de montura ancha ejemplifican por qué Caine ha sido durante mucho tiempo un icono del estilo británico.

Los sombreros de Spike Lee y Mahershala Ali

Los sombreros son algo raro en la alfombra roja de los Oscar. Y, sin embargo, 2019 nos dio dos de los mejores ejemplos a la vez, ya que el director Spike Lee y el actor Mahershala Ali posaron junto con sus premios por BlacKkKlansman y Green Book, respectivamente.

Con una camisa de cuello mao debajo de su chaqueta negra, Ali le dio un giro formal al gorro con un diseño de fieltro de la sombrerera Gigi Burris. Mientras tanto, Lee combinó su traje morado de Ozwald Boateng con un sombrero de capitán a juego y un collar con el símbolo usado por el cantante Prince, a quien el atuendo parecía rendir homenaje.

Prince en púrpura

El cantante de Purple Rain no decepcionó en 2005, cuando presentó el premio a la Mejor Canción con una inmaculada chaqueta de esmoquin de terciopelo, en su tono característico, por supuesto. Completó el look con un par de pantalones anchos hasta el suelo que no se verían fuera de lugar en la alfombra roja de 2023.

Aunque audaz para los estándares de los Oscar, era relativamente formal en comparación con la deslumbrante capa con capucha que había usado en la ceremonia exactamente 20 años antes.

La alfombra roja de Simu Liu roja

Un esmoquin de color es una forma simple pero efectiva de sobresalir entre la multitud, incluso si, en el caso del actor Simu Liu, el color combina casi a la perfección con la alfombra roja.

La entrada más reciente en nuestra lista, Liu impresionó en los premios del año pasado con este elegante diseño de Atelier Versace. En declaraciones a eTalk de Canadá de camino al lugar, la estrella de Shang-Chi dijo que Donatella Versace le había sugerido que usara el look sin camisa en la fiesta posterior. “Si Donatella Versace te dice que hagas algo, eso es todo”, dijo. “Está hecho.”

Corey Feldman canalizó a Michael Jackson

La ceremonia de 1989 se considera uno de los peores premios Oscar de la historia, sobre todo porque se pidió a 18 jóvenes actores que interpretaran un número musical mal recibido, I Wanna Be an Oscar Winner. Entre ellos estaba la estrella infantil Corey Feldman, que había aparecido en The Goonies cuatro años antes.

Ya sea por un desprecio adolescente, por los códigos de vestimenta o simplemente por la exuberancia de la juventud, el joven de 17 años (en la foto con un Drew Barrymore de 14 años) rompió el libro de reglas con una camisa roja, un blazer bordado y gafas de sol. Y si parece que está canalizando a Michael Jackson, ese fue probablemente el punto: su actuación en el escenario contó con movimientos de baile inspirados en el Rey del Pop.

Crocs dorados de Questlove

Si tiene la audacia de usar Crocs en los Oscar, o en cualquier alfombra roja, al menos hágalos dorados.

Con la ceremonia de 2021 retrasada y reducida en medio de la pandemia de COVID-19, hubo muchos looks informales y amigables con el encierro en la alfombra roja ese año. Pero fue el productor y baterista Questlove, el director musical del programa y DJ interno, quien lo logró mejor, combinando su calzado cómodo con un traje azul marino, anteojos y una máscara facial estampada.

Mullet-plus-tux de Val Kilmer

Era trabajo por delante y fiesta por detrás para Val Kilmer, que en 1984 combinó una atemporal chaqueta de esmoquin con un peinado algo más fugaz: un mullet.

¿Es realmente un corte de pelo una prenda de moda masculina? Probablemente no. ¿Deberías usar un corbatín blanco para un evento de gala? Probablemente no. Pero mientras que la entonces novia de Kilmer, Cher, acaparó la atención la noche en que fue nominada por su actuación en Silkwood, su acompañante fue, en retrospectiva, el epítome del encanto juvenil de los 80.

La elegancia eduardiana de Robert Downey Jr.

En una era en la que los medios de comunicación comenzaron a prestar atención no solo a lo que vestía, sino también a quién vestía, Robert Downey Jr. recurrió al diseñador de moda Richard Tyler para este look dandy en 1993.

Nominado ese año por su actuación en Chaplin, el actor lucía elegante con un traje de terciopelo complementado con lo que el New York Times describió en ese momento como un “fular eduardiano”.

El riesgo de Jared Leto tiene su recompensa

Las chaquetas blancas son un riesgo, y no solo por las manchas (aunque los Oscar en realidad no sirven comida). Pero el esfuerzo de Jared Leto de 2014, diseñado por Saint Laurent, dio en el blanco perfectamente.

No estaba solo en su decisión de vestirse de blanco esa noche, pero su chaqueta perfectamente ajustada fue la única que llegó a la lista de los mejor vestidos. ¿La clave de su éxito? Una corbata roja y el atisbo de un pañuelo de bolsillo que unía todo.