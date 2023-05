Más de una docena de artistas, modelos, diseñadores y celebridades desfilaron por las escaleras del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, donde se celebró la edición 2023 de la Met Gala.

El código de vestimenta de este año fue “In honor of Karl“, ya que la exhibición de primavera de 2023 del Instituto de Vestuario del Met se centra en la vida y carrera del diseñador Karl Lagerfeld, conocido en el mundo de la moda por revivir la casa de modas parisina Chanel.

Muchas perlas, atuendos monocromáticos, brillantes, rosas y hasta gatos llenaron la alfombra “roja” del evento, siendo el actor chileno Pedro Pascal, conocido por participar en populares series como The Last of Us o The Mandalarian, uno de los que se robó todas las miradas.

Pascal rompió con el mar blanco que predominó en el evento tras acudir con un llamativo conjunto rojo y negro. El chileno fue uno de los pocos que vistió bermudas, las que fueron acompañadas por un maxi abrigo y una camisa roja, todo de Valentino.

Como era de esperar, los medios celebraron la elección del actor, principalmente por romper con el esquema de color que había hasta entonces. Por su parte, cientos de personas acudieron a las redes sociales para manifestar sus opiniones respecto al osado look.

Mira las reacciones al look de Pedro Pascal

PEDRO PASCAL AND HIS SLUTTY LITTLE KNEE pic.twitter.com/Dmg6fm2kUS — laura (@oipedrito) May 2, 2023

Pedro Pascal serving chilean culture en la #MetGala pic.twitter.com/8Ix0R7JMJr — constanza (@consmustdie) May 2, 2023

THE HAIR

THE RINGS

THE RED TONE

THE LEG SHOWING PEDRO PASCAL THE MAN YOU ARE#MetGalapic.twitter.com/vUA3uCksVJ — 🐉Erica⁵⁵🏎| Team Shiv (@fcbformulaEri) May 2, 2023

Pedro Pascal en la Met gala 2023 pic.twitter.com/HEiLzBwoAN — Johan_Oli 💖✨☔ (@johan_oli2004) May 1, 2023

Everyone looked so boring

yesterday but him. I have no words.

Nah, that’s not true. I do have words, but none of appropriate ones😭

Chapeau to Coco Ullrich🙌🏼

•#MetGala #PedroPascal pic.twitter.com/7mO1OkUZwn — 𝗔𝗿𝗱𝘂𝗰𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀_𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝘆 (@ArducbarisG) May 2, 2023

cada vez que pedro pascal hace cualquier cosa nosotros pic.twitter.com/9e0B1gNusJ — michi (@MichelleMiguras) May 2, 2023

parece un copihue SE PUEDE SER MÁS CHILENO??? TE AMO PEDRO PASCAL REY DE LA MET GALApic.twitter.com/iDiBGVzDKI — michu🌙 succession spoilers! (@waystarks) May 1, 2023

PEDRO PASCAL TE AMAMOS 🛐🛐✨✨. ESE TRAJE ROJO MARAVILLOSO, Y CON PANTALONES CORTOS. Muy original me gusta (aunque nada que ver con la temática jahshsjsks, pero lo amamos igual) #MetGala pic.twitter.com/GNP4d0QA5E — Ochia 📚🍄 (@OchiaUwU) May 2, 2023

Así se usan correctamente unos shorts ❤️ Pedro Pascal en su mejor momento wow amo todo aquí #MetGala pic.twitter.com/1xMbtVWufK — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) May 2, 2023