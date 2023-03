(CNN) — Esta semana, Pedro Pascal llegó a la alfombra roja del estreno de la tercera temporada de la serie de Disney+ “The Mandalorian“, en Los Ángeles, con una camisa de cuello color amarillo limón de Gucci, pantalones grises de pierna ancha y un suéter de punto color mostaza atado a los hombros.

El atuendo, curado por la estilista de famosos Julie Ragolia, se completaba con un par de anteojos oversize de carey, al estilo de la década de 1970.

El conjunto de Pascal desprendía un relajante aire paternal, transformando al actor chilenoestadounidense en un adinerado padre de la Ivy League (un prominente grupo de universidades privadas de EE.UU.): un padre que se entrega tanto a las energías renovables como a su suscripción a GQ, su agenda está repleta de reuniones periódicas de padres y profesores en la universidad de sus hijos y citas en su bar local de vinos orgánicos, con sus amigos del club de lectura.

En resumen, la paternidad le sienta bien a Pascal. Aunque no tenga hijos propios, el actor –de 47 años– ha conquistado corazones interpretando al hosco, pero suave padre sustituto, ya sea como el cazarrecompensas Din Djarin, en “The Mandalorian“, o como Joel Miller, en el drama postapocalíptico de HBO, “The Last of Us“. (HBO y HBO Max también son propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery).

A los ojos de muchos usuarios de las redes sociales, estas interpretaciones seudoparentales le han valido a Pascal el título sexualmente cargado de “Papi”. (El hashtag “#PedroPascalDaddy”, por ejemplo, tiene más de 18 millones de visitas tan solo en TikTok). Es un estatus que Pascal ha aceptado con los brazos abiertos. “Ser un ‘papi’ es un estado de ánimo, ¿sabes?“, dijo a Vanity Fair durante una entrevista en 2022, añadiendo con valentía: “Soy su papi”.

El reconocimiento de Pascal de su estatus no se detuvo ahí. Durante una entrevista en la alfombra roja con Entertainment Tonight, en enero, mientras miraba fijamente a la cámara, dio un paso más y dijo: “Soy tu papi fácil”.

Ahora, el actor también está avivando el fuego con sus elecciones de estilo. En otra alfombra roja de promoción de “The Mandalorian” –a principios de este mes–, se puso una camisa de punto marrón y pantalones rojos a medida, ambos de Acne Studios.

Frente a un mar de chaquetas negras, estas prendas de punto, coloridas y acogedoras, parecen despreocupadas, cómodas y evidencian a un hombre maduro en pleno control de su estética.

Para Pascal, ser un “papi” no es solo un estado de ánimo, sino también una forma de vestir.