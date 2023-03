(CNN) – ¿Las tres palabras que mejor describen el look de fiesta de los Oscar de Vanity Fair de Hunter Schafer? Menos es más.

Vestida con una falda de seda blanca cortada al bies, una sola pluma de color marfil y, lo que es más importante, nada más, Schafer estaba obligada a levantar algunas cejas. Las búsquedas en Google de la actriz y modelo se dispararon el domingo por la noche cuando su look llegó a las redes sociales. En Twitter, las fotos de Schafer recibieron de inmediato decenas de miles de me gusta, mientras que su propia publicación de Instagram ahora tiene más de 2 millones de me gusta.

Pero más que simplemente crear un momento que acapare los titulares, el conjunto de Schafer fue claramente considerado. Recién salido de la pasarela Otoño-Invierno 2023, el look debutó a principios de este mes en el desfile de la casa de modas Ann Demeulemeester en París. Fue diseñado por Ludovic de Saint Sernin, director creativo de la etiqueta desde diciembre.

La moda de las celebridades funciona mejor cuando hay una historia detrás de un look. Por ejemplo, la plausible referencia a Edie Sedgwick en las medias Bottega Veneta de Kendall Jenner, o Paul Mescal guiñando un ojo a la masculinidad tradicional con una camiseta sin mangas blanca.

Para su primera colección de Ann Demeulemeester, De Saint Sernin se inspiró en “la creación de moda como un auténtico acto de autoinvolucramiento“. Era una carta de amor, casi literalmente, al fundador de la marca belga, con imágenes de “autoría y autobiografía” grabadas en la ropa (Sernin llamó a sus bandeaus de plumas “plumas” en las notas del desfile).

Estas ideas de autoexpresión, amor propio y autodefinición adquirieron un nuevo significado cuando las usó Schafer. Como una mujer trans cuyo ascenso a la fama estuvo indisolublemente ligado a su identidad de género —su gran oportunidad fue interpretar a la adolescente trans Jules en “Euphoria” de HBO— el cuerpo de Schafer está sujeto a un escrutinio constante en línea.

Las secciones de comentarios en sus publicaciones de Instagram a menudo descienden a foros abiertos, donde los usuarios se sienten autorizados (y aparentemente obligados) a hacer preguntas íntimas sobre la experiencia trans o desafiar la feminidad de Schafer.

Oportunamente, hay un largo linaje de sentimientos que desafían el género cosido en el atuendo de Schafer. Fundada en 1985 por Ann Demeulemeester y su esposo Patrick Robyn, la marca cuenta con un largo legado de moda no conforme con el género.

“Me interesaba la tensión entre masculino y femenino, pero también la tensión entre masculino y femenino dentro de una persona“, dijo Demeulemeester a Vogue antes de una exhibición retrospectiva de su trabajo en Florencia, Italia, el año pasado. “Eso es lo que hace que cada persona sea realmente interesante para mí porque todos son únicos“.

En su última colección mixta, De Saint Sernin, reconocido en la industria por su etiqueta homónima de género fluido, trajo su visión andrógina del mundo a Ann Demeulemeester con siluetas masculinas románticas y entalladas y telas sensuales para todos (piense en piel- blusas ajustadas de malla, cuero y camisas abiertas hechas de un material de organza translúcido).

Con una pluma atada a su pecho, Schafer nos hizo saber que todavía está escribiendo su narrativa y definiéndose a sí misma en sus propios términos. Hay toda una historia contenida en esas dos prendas. Como decía De Saint Sernin en las notas del programa: “Treinta y seis miradas, cada una de ellas una sentida frase”.

El poderoso conjunto puede convertirse en uno de los últimos créditos de estilo de celebridad de Law Roach. Roach anunció a través de las redes sociales el martes que se retiraría de la industria después de 14 años de crear estilos de conversación para personas como Zendaya, Bella Hadid, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande y Megan Thee Stallion.