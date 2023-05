En los últimos dos años, hemos sido testigos de un resurgimiento sorprendente en el mundo de la moda: el retorno del corset. Esta prenda, que alguna vez fue símbolo de restricción y opresión en la moda histórica, ha experimentado un renacimiento gracias a la influencia de las redes sociales.

Los corset están marcando tendencia nuevamente: desde su popularidad en TikTok con el Fairy Gore y en aplaudidas series como Bridgerton, hasta las pasarelas de grandes diseñadores y casas de moda, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y gustos.

Hace algunos años, el mundo de la moda tenía esta prenda como un personaje secundario o, en ocasiones, terciario, pero desde que todo el planeta se vio obligado a recluirse en sus hogares debido a la pandemia de COVID-19, fueron las redes sociales las que se convirtieron en escaparates virtuales donde influencers y fashionistas han redefinido el corset como una pieza de empoderamiento y expresión personal.

El corset no es algo nuevo. Está presente hace miles de años en nuestra indumentaria. En lo que coinciden la italiana Elena Friolotto, diseñadora de moda del Instituto Marangoni, y la diseñadora y TEDx Speaker Leti Faviani, es que esta indumentaria no era exclusiva de las mujeres.

En la antigüedad, esta prenda no solo se asoció con el uso femenino, ya que a finales del siglo XVIII, los dandies utilizaban esta indumentaria para lograr una figura mucho más alargada y curvilínea.

“Cuando el corset nace, lo empleaban las mujeres y los hombres. En un principio no estaba adherido solo a mejorar la silueta, sino a ordenar y mostrar una estructura más rígida. Esta pieza desde su historia ha querido ordenar, ya sea la figura, como también la presencia de quien lo lleva puesto”, detalla Faviani.

Ahora, en redes sociales como TikTok e Instagram, los corset han sido virales gracias a tendencias como el Fairy Gore o corset styling, que consiste en utilizar el corset (estructura más rígida con varillas), bustier (más flexible) o underbust, como una pieza clave del outfit, combinándolo con otras prendas y accesorios para crear un look completo y sofisticado.

Esta prenda ha vuelto con todo, marcando tendencia al punto que en las pasarelas 2022/23 de importantes casas de moda como Versace, Schiaparelli, Gucci, Dior y Balmain, los corset forman parte de sus piezas principales.

Producciones históricas como la serie de Netflix Bridgerton, basada en los libros de la autora Julia Quinn, mostraron nuevas formas de emplear esta prenda en diferentes colores, llamando así la atención de nuevos consumidores.

“El fenómeno de Bridgerton es increíble, pero si tú ves la serie, no se ven tantos corsets, son más como sujetadores imperiales. No eran históricamente precisos, pero todo el mundo hablaba de ellos“, detalló Friolotto.

En este boom por encontrar diseños alternativos y que puedan satisfacer los diferentes estilos de las personas, la diseñadora de moda Elena Friolotto creó su línea de corsetería Eibhlin Actias durante pandemia y mediante la publicación de videos en redes sociales ganó gran popularidad.

Con más de 20 mil seguidores en Instagram, las prendas de Elena han captado la atención del público de todo el mundo y sus piezas han aparecido en colaboraciones de editoriales y artistas italianas.

“Me han preguntado si he comprado seguidores o visitas, pero no lo hice. Simplemente, sucedió y es increíble. La mayoría de mis seguidores son de América del Sur y Norte América“, explica Friolotto.

—¿Cómo nación tu pasión por los corset?

—Esta pasión la tengo desde pequeña, pero fue creciendo y en tercer año conocí a una maestra -que yo llamo cono mi hada madrina-. Ella trabajaba en esto, tenía un estudio y solía crear piezas para Alexander McQueen, Versace, entre otros. Cuando tomé su curso, quedé impresionada, ella me enseñó mucho y me dijo que si quieres y tienes la pasión, puedes hacer lo que quieras.

En esta generación, su uso retoma el genderless de la antigüedad, y tanto hombres como mujeres pueden vestirlo de distintas maneras.

En este sentido, Friolotto es enfática en decir que muchos de sus clientes son Drag Queen, incluso hombres cisgénero, quienes buscan una pieza única que destaque en su indumentaria, ya sea en tipo chaleco, como apoyo en la espalda o mero accesorio visual.

Cómo toda tendencia, el uso del corset en hombres aún causa revuelo en la opinión pública, especialmente si aquellos hombres no son “hegemónicos”.

En este sentido, el cantante británico Sam Smith es la prueba de que si no eres como Harry Styles o Damiano de Måneskin, la sociedad aún piensa que no tienes el derecho a vestirte de cierta manera.

Pero la moda se ha convertido en un terreno fértil para la creatividad y la reinvención, y el corset es solo un ejemplo de cómo las redes sociales pueden dar nueva vida a prendas del pasado, transformándolas en símbolos de empoderamiento y autoexpresión en el presente.

I see a lot of people trashing Sam Smith for wearing this fab jumpsuit but praising Harry Styles for wearing basically the same thing. Gross. pic.twitter.com/KjOYxrDQOz

— . (@yannhatchuel) December 11, 2022