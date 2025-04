Es habitual que los vestidos y las faldas no tengan bolsillos, y cuando los hay en pantalones y blazers, pueden ser engañosamente pequeños o de frentón falsos. La pregunta se repite en foros y redes sociales: ¿Por qué las mujeres no tienen tantos bolsillos como los hombres?

Por Jacqui Palumbo, CNN

(CNN) – Es un diálogo familiar para muchas mujeres: “Me encanta tu vestido”. “¡Gracias, tiene bolsillos!”.

Los amplios bolsillos interiores son tan codiciados en la moda femenina que, cuando existen, suelen llamar la atención. Un ejemplo es el look de Dua Lipa en la Gala del Met de 2023: un vestido vintage de Chanel color crema con bolsillos en los que pudo meter las manos, para deleite de muchos internautas, o la decisión de Emma Stone de llenar los exagerados bolsillos de su vestido rojo de Louis Vuitton con palomitas de maíz en la celebración del 50º aniversario de Saturday Night Live.

Los bolsillos prácticos parecen una característica obvia en las prendas prêt-à-porter, pero no es así. Es habitual que los vestidos y las faldas no tengan bolsillos, y cuando los hay en pantalones y blazers, pueden ser engañosamente pequeños. En otras ocasiones, son simplemente engañosos: basta con ver los bolsillos falsos que aparecen como un borde poco profundo sobre una costura decepcionante en unos vaqueros, o una chaqueta con solapas pero sin abertura debajo.

Sin embargo, la demanda de bolsillos es evidente. En internet, las fantasías de tener bolsillos espaciosos encuentran un público afín, desde las creaciones hiperfuncionales de la diseñadora Nicole McLaughlin, hechas con materiales reciclados (¿alguien se imagina un chaleco de trabajo con efecto descascarillado?), hasta la creadora Erin Miller, con un toque retro del año 2000, que embute parafernalia infantil en sus viejos vaqueros JNCO, al estilo Mary Poppins. La pregunta se repite en foros y redes sociales: ¿Por qué las mujeres no tienen tantos bolsillos como los hombres?

Si todo esto suena un poco sexista, lo es, según Hannah Carlson, profesora de diseño de indumentaria en la Escuela de Diseño de Rhode Island y autora de “Bolsillos: Una historia íntima de cómo mantenemos las cosas cerca”. Desde que se popularizó el bolsillo interior, las mujeres han llevado los bolsillos de forma diferente, afirmó Carlson, lo que ha marcado un símbolo de desigualdad de género durante siglos.

La falta de bolsillos en la ropa femenina puede resultar desconcertante, ya que parecen un simple dispositivo funcional, dijo en una llamada telefónica con CNN. “Creo que los objetos revelan lo que no queremos decir en voz alta. Seguimos viviendo en un patriarcado, y los objetos en nuestras vidas se crean bajo esas condiciones”.

Una “tormenta perfecta”

Una de las primeras formas de bolsillos fueron las bolsas de cordón cosidas a los pantalones de los hombres en la década de 1550. Antes de eso, tanto hombres como mujeres llevaban sus pertenencias de forma independiente. “Creo que solemos olvidar que los hombres tenían un bolso de moda”, explicó Carlson.

Pero a medida que se fueron creando prendas de sastrería avanzadas y hechas a medida para los hombres, “los bolsillos realmente entraron en juego”.

Ese no era en gran medida el caso de las mujeres, quienes en aquella época seguían llevando bolsos colgados del cinturón. A medida que la moda masculina evolucionó, comenzó a incorporar diversos bolsillos, como lo demuestran los trajes europeos de tres piezas, desarrollados a partir de los caftanes persas a finales del siglo XVII, señaló.

Carlson descubrió que la ropa femenina tardó siglos en incorporar bolsillos prácticos. En cambio, se vieron obligadas a recurrir a opciones incómodas, como bolsas con forma de lágrima cosidas a las faldas o bolsillos con lazo que siempre corrían el riesgo de desabrocharse. Durante un breve periodo en las décadas de 1870 y 1880, las modistas colocaron bolsillos en la parte trasera del polisón, lo que obligaba a las usuarias a deslizar la mano hacia atrás y rebuscar sus pertenencias. Cuando algunas jinetes francesas y británicas adoptaron abrigos de montar con bolsillos durante el siglo XVIII, se les apodó “amazonas” —en honor a las guerreras de la mitología griega— y fueron criticadas por su vestimenta masculina.

Los bolsillos se habían asociado con un espíritu aventurero y emprendedor (y, por lo tanto, masculino), como lo evidenciaban las herramientas y objetos reducidos para caber en su interior: la navaja, el reloj y la pistola, por nombrar algunos. Llevar varios objetos encima se consideraba un recurso, según Carlson, pero no para las mujeres, cuyos bolsillos de corbata, populares durante los siglos XVII y XVIII, fueron comparados con genitales femeninos por los caricaturistas o ridiculizados en escritos de la época, pues su tamaño despertaba sospechas sobre su contenido.

Transportar demasiadas pertenencias tenía implicaciones negativas de género y clase, similar al “bolso ridículamente espacioso” de la última temporada de la serie “Succession”. El comentario lo hizo el calculador y ambicioso empresario Tom Wambsgans al ver un gran bolso Burberry que lucía una mujer ajena al círculo íntimo de la familia Roy. (“¿Qué hay ahí dentro?”, especuló Wambsgans. “¿Zapatos planos para el metro? ¿Su fiambrera? Es enorme. Podrías llevártelo de camping. Podrías deslizarlo por el suelo después de un robo en un banco”).

Los bolsillos generaban diversas connotaciones para los hombres que mantenían las manos dentro —actividad delictiva, desviación sexual, actitudes rebeldes—, lo que los reforzaba aún más como un rasgo distintivo masculino. Pero en esencia, los bolsillos representaban ropa funcional, y la vestimenta femenina debía ser decorativa; estas ideas se cristalizaron durante la Ilustración, que también llevó a los hombres a abandonar los tacones y los adornos más recargados, adoptando en su lugar una vestimenta más sobria y estandarizada.

“La moda masculina se sistematizó un siglo antes que la femenina”, señaló Carlson. Al no existir una tradición para los bolsillos femeninos, estos quedaron excluidos; en cambio, los bolsos surgieron como un mercado integral para guardar objetos femeninos.

“Es una circunstancia histórica, una contingencia y un sexismo total, es como una tormenta perfecta”, dijo.

Utilidad versus ajuste

Las actuales demandas descontentas de bolsillos no son nuevas; de hecho, se asociaron con el movimiento sufragista a principios del siglo XX, cuando las mujeres exigieron el derecho al voto. Los hombres caminaban por la calle “libres como una alondra”, se quejó una vez la activista Elizabeth Cady Stanton, según “Pockets”, mientras que a las mujeres se les restringía el derecho a sostener o llevar sus pertenencias. Refutando la idea antisufragista de que votar no era un “derecho natural” para las mujeres, la poeta feminista Alice Duer Miller utilizó el derecho a los bolsillos como una metáfora mordaz en la publicación de 1915, “¿Son las mujeres personas? Un libro de rimas para la época del sufragio”.

Pero a medida que la ropa femenina se modernizó en Occidente durante el siglo XX, permitiendo a las usuarias abandonar los corsés restrictivos y las faldas amplias y optar por una gama más amplia de siluetas, los bolsillos finalmente se hicieron más comunes. La guerra aceleró estos cambios, ya que cada vez más mujeres necesitaban prendas prácticas, que incluían bolsillos, al incorporarse al mercado laboral y alistarse en el ejército.

En las páginas de Vogue y Harper’s Bazaar, las ilustraciones de moda imaginaron nuevas interpretaciones femeninas de este componente: bolsillos con broches y bolsillos tipo monedero en prendas de abrigo, o bolsillos a la medida de los programadores informáticos (diseñados por Bonnie Cashin e ilustrados por Andy Warhol en 1958) o para guardar pelotas de tenis en las canchas. En 1940, la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli, una innovadora diseñadora, diseñó un esmoquin bordado en oro con bolsillos frontales para llevar en efectivo, en sustitución del bolso de mano, y por si la usuaria necesitaba tener las manos libres para sujetar su máscara de gas.

Aun así, la doble moral sexista en torno a los bolsillos ha seguido presente de forma absurda. En la Segunda Guerra Mundial, las 150.000 voluntarias del Cuerpo de Mujeres del Ejército (WAC), que sirvieron en funciones no combatientes, llevaban bolsos de cuero reglamentarios como parte de sus uniformes, que incluían solapas falsas. «Los diseñadores del ejército no saben cómo hacer un bolsillo útil para las mujeres; eliminan el bolsillo del pecho porque es indecoroso meter la mano en el pecho», explicó Carlson. Dado que la organización fue recibida con desdén por la prensa y el público, «el uniforme tenía que ser lo más femenino posible».

Tras la guerra, y con los esfuerzos de la segunda ola del feminismo en la década de 1960, los pantalones se volvieron más aceptados para las mujeres, pero los tamaños de bolsillo no siempre se mantuvieron. Un estudio de 2018 de la publicación cultural en línea The Pudding, que comparó vaqueros ajustados y rectos para hombres y mujeres, reveló notables disparidades en cuanto a tallas, ya que los diseños para mujeres a menudo no tenían espacio para objetos personales básicos ni para la mano de quien los usaba.

La aceleración de la moda rápida no ha hecho más que complicar el asunto, ya que se abaratan o eliminan características no esenciales en un intento por bajar los precios. A estas alturas, la idea está firmemente arraigada: los bolsillos son un hecho en la ropa de hombre, pero prescindibles en la de mujer.

La industria de la moda “asume que las mujeres van a llevar bolsos y no quiere (invertir) el trabajo y el costo extra”, dijo Carlson.

Los bolsillos también siguen considerándose una disrupción, ya que los diseñadores han priorizado prendas que realzan los contornos del cuerpo femenino a costa del espacio de carga. Esto no significa que los bolsillos nunca tengan protagonismo: los pantalones cargo han vuelto (aunque algunos, inexplicablemente, tienen bolsillos sin botones) y los diseñadores de moda han sido elogiados por traerlos de vuelta a la pasarela . Pero su histórica falta de disponibilidad los convierte en algo digno de mención, un espacio para albergar objetos de deseo que se ha convertido en uno de ellos.

En definitiva, la idea de que “el ajuste es más importante que la utilidad” se ha mantenido, afirmó Carlson. Esto aplica incluso a los estilos “utilitarios”: el mono de ASOS que esta escritora usó mientras reportaba este artículo tiene tres solapas de bolsillo falsas en el pecho y la espalda. Puede que existan mayores preocupaciones por los derechos de las mujeres en cualquier década, pero el bolsillo sigue siendo un pequeño y evidente recordatorio de la desigualdad de género y, francamente, una molestia.