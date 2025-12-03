“Yo Cuido, Yo Estudio”: ¿En qué consiste la nueva ley que protege a estudiantes que sean madres, padres o cuidadores?
La normativa fue aprobada por amplia mayoría este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Revisa los detalles.
Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley “Yo Cuido, Yo Estudio” por amplia mayoría.
Esta normativa busca proteger los derechos de los y las estudiantes cuidadoras en la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre las actividades familiares y académicas.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que esta norma permite que “personas que están en tareas de cuidado (…) puedan compatibilizar el desarrollo de su actividad académica con permisos especiales”.
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “las y los estudiantes que tienen a su cargo labores de cuidado también tienen derecho a la educación y este proyecto permite asegurarlo con medidas concretas“.
¿A quiénes beneficia la nueva ley “Yo Cuido, Yo Estudio”?
- Estudiantes embarazadas.
- Madres o padres que tengan el cuidado personal de un niño o niña de hasta 7 años.
- Estudiantes que cuidan a una persona con discapacidad.
Principales beneficios de la ley “Yo Cuido, Yo Estudio”
- Justificación de inasistencias: Se permitirá justificar faltas o eximirse de actividades académicas y evaluaciones.
- Postergación de estudios: Facilidades para suspender o postergar el semestre sin perder la calidad de alumno.
- Prioridad en la inscripción: Tendrán preferencia al momento de inscribir asignaturas para ajustar sus horarios.
- Interrupción anticipada de asignaturas: Posibilidad de interrumpir ramos de forma anticipada si la situación de cuidado lo requiere.
- Menor exigencia de asistencia: Se ajustarán los porcentajes de asistencia obligatoria.
- Derecho a alimentación: Se garantiza el derecho a alimentar al niño o niña por un periodo de dos horas.
- La normativa establece que los y las estudiantes cuidadoras podrán mantener sus beneficios estudiantiles (como becas o gratuidad) en caso de tener que postergar o suspender sus estudios debido a sus labores de cuidado.