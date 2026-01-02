Ya se puede pedir el cambio de domicilio electoral: ¿Cómo hacer el trámite?

La diligencia se podrá realizar a través de internet y también en forma presencial.

A partir de este 1 de enero de 2026 ya se puede solicitar el cambio de domicilio electoral.

El domicilio electoral es el registrado en el Servicio Electoral (Servel), con el cual cada elector o electora tiene un vínculo objetivo, ya sea “porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él”.

¿Cómo hacer el cambio de domicilio electoral?

El trámite se podrá solicitar utilizando Clave Única a través de la página web del Servel.

Además, desde este viernes 2 de enero el trámite también estará disponible de forma presencial de lunes a viernes, llevando cédula de identidad, en las oficinas del Servel. Las direcciones se pueden revisar haciendo click aquí.

También se podrá hacer en oficinas de ChileAtiende, en los consulados de Chile en el exterior y en el Registro Civil (al pedir la renovación del carnet se puede indicar la actualización del domicilio electoral).

El Servel recalcó que “es muy relevante que, al realizar la solicitud de cambio de domicilio electoral, la ciudadanía revise cuidadosamente que los datos queden correctamente ingresados sin abreviaturas y escritos de forma completa”.

Con ello, el organismo tendrá la “información necesaria para asignar a cada elector un local de votación cercano para cada proceso electoral”.

Asimismo, indicó que “los locales de votación son asignados según la ubicación geográfica de los domicilios electorales. Los electores y electoras deben mantener su domicilio electoral actualizado y con un correcto ingreso de los datos (nombre de la calle, avenida o pasaje, además de la numeración y comuna bien escrita), ya que en base a esa información el Servicio Electoral, puede procurar asignar un local de votación más cercano a cada elector.”

Incorporación al Registro Electoral de chilenos nacidos en el extranjero

El Servicio indicó que en este período de modificaciones al Registro Electoral también se incluyen las incorporaciones de chilenos nacidos en el extranjero que “cumplan con el requisito de avecindamiento, quienes deben solicitar ser incorporados (no es un trámite que se realice de forma automática). El resultado de la solicitud será informado al interesado, junto con su domicilio electoral, mediante correo electrónico y en el caso de no tener, por carta certificada enviada a su domicilio.”.