Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.

Hace pocas horas empezó oficialmente el Black Friday, el esperado evento de compras y promociones previo a navidad.

La instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se desarrollará hasta el próximo lunes 1 de diciembre.

Este año, reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios, entre ellas electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes.

Las autoridades han realizado un llamado a ingresar siempre desde la página oficial del evento a las tiendas participantes, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección al consumidor.

Este es el sitio oficial del Black Friday en Chile

Todas las ofertas del Black Friday están disponibles en el sitio web cyber.cl/blackfriday (haz click aquí ).

En la página web también aparece el listado de tiendas participantes en el evento y las categorías de productos y servicios.

Recomendaciones del Sernac para el Black Friday