Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

Por CNN Chile

28.11.2025 / 07:50

Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.

Hace pocas horas empezó oficialmente el Black Friday, el esperado evento de compras y promociones previo a navidad.

La instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se desarrollará hasta el próximo lunes 1 de diciembre.

Este año, reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios, entre ellas electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes.

Las autoridades han realizado un llamado a ingresar siempre desde la página oficial del evento a las tiendas participantes, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección al consumidor.

Este es el sitio oficial del Black Friday en Chile

  • Todas las ofertas del Black Friday están disponibles en el sitio web cyber.cl/blackfriday (haz click aquí).
  • En la página web también aparece el listado de tiendas participantes en el evento y las categorías de productos y servicios.

Recomendaciones del Sernac para el Black Friday

  • En compras por internet, las y los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico.
  • La le exige informar claramente la falta de stock antes de la compra, así como detallar el costo del despachotiempos de entrega y condiciones de retiro. En el caso de servicios, las empresas deben informar medios, plazos y lugares en que serán prestados.
  • Al recibir un producto, es clave revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños. En caso de problemas, se recomienda documentar con fotografías y contactar a la empresa a la brevedad para gestionar cambios, devoluciones o reparaciones.
  • Todos los productos nuevos adquiridos en el comercio formal tienen garantía legal de 6 meses, que permite elegir entre devolución del dinero, cambio o reparación gratis. Para compras online, también se puede ejercer el derecho a retracto dentro de 10 días desde la recepción, plazo que se extiende a 90 días si la empresa no entrega confirmación escrita del contrato.

