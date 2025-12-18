Verano 2026: Conoce la app que te guía para visitar playas habilitadas a lo largo de Chile

La aplicación de la Armada permite identificar playas habilitadas en todo el país y acceder a datos clave para un descanso seguro.

El año entra en su recta final y, con ello, comienzan los preparativos para disfrutar del verano 2026. Entre los panoramas más habituales durante las altas temperaturas está la visita a las playas junto a la familia o amistades. Sin embargo, para planificar vacaciones frente al mar, es clave conocer cuáles son los lugares habilitados para la recreación en el país.

En ese contexto, y considerando los resguardos necesarios para un descanso seguro, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), dependiente de la Armada de Chile, desarrolló la aplicación Playas Chile, una herramienta que permite identificar qué balnearios están aptos y no aptos para el baño a nivel nacional, además de entregar información para llegar a ellos.

¿Cómo funciona la App Playas Chile?

La aplicación Playas Chile está disponible para su descarga e instalación tanto en dispositivos iOS (iPhone), a través de la App Store, como en teléfonos con sistema Android como Samsung, Xiaomi o Huawei mediante Google Play.

Una vez instalada, las y los usuarios pueden revisar el estado de las playas a lo largo del país, acceder a recomendaciones de seguridad para visitantes y conocer información relevante para prevenir riesgos durante la temporada estival. Además, la app incluye números de contacto para comunicarse con los servicios de búsqueda y salvamento marítimo en caso de emergencias.



Listado de Funciones

Disponible para todo dispositivo móvil

Información completa de las playas aptas y no aptas para baño a nivel nacional

Ubicación y geolocalización de las playas de Chile

Sistema meteorológico de la playa

Información de deportes náuticos

Llamada directa de Emergencia al 137

La iniciativa busca facilitar el acceso a información oficial y actualizada, promoviendo un verano más seguro para quienes optan por las costas chilenas como destino de descanso.