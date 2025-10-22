Vacaciones Tercera Edad: ¿Cómo acceder a uno de los más de 6 mil cupos disponibles?

Los paquetes turísticos del programa cuentan con todos los servicios incluidos. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) lanzó la campaña “Chita, qué lindo” para promocionar los miles de cupos disponibles para que personas mayores viajen por Chile estos últimos meses del año.

A través del programa Vacaciones Tercera Edad, Sernatur abrió más de 6.800 cupos subsidiados —con descuentos de hasta un 70%— para que mayores de 60 años, jubilados, pensionados o personas en situación de discapacidad puedan disfrutar de destinos en todo el país.

La iniciativa contempla viajes a través de dos modalidades: Clásico, con 26 destinos disponibles (más de 1.700 cupos disponibles), y Escapadas, que ofrece 43 alternativas para escaparse unos días y seguir descubriendo el territorio nacional (más de 5.700 cupos disponibles).

Los paquetes turísticos del programa cuentan con todos los servicios incluidos: alojamiento, alimentación, transporte, seguro de asistencia en viaje, excursiones y actividades recreativas, los cuales cuentan con un subsidio estatal que fluctúa entre un 25% y un 70% del precio total.

¿Quiénes pueden acceder al programa Vacaciones Tercera Edad?

Cualquier persona con cédula de identidad chilena de 60 años o más .

de . Personas mayores de 18 años si son jubiladas , pensionadas , montepiadas o en situación de discapacidad .

, , o en . Cada beneficiario titular puede viajar acompañado de un mayor de 18 años, quienes acceden a los mismos beneficios y coberturas que un beneficiario titular.

Viajes en modalidad Clásica

Viaja a Colbún desde Chillán, en bus, por 4 noches y con todos los servicios incluidos por $275.300.

Viaja a Concepción desde Santiago, en bus, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $378.792.

Viaja a La Serena desde Santiago, en bus, por 7 noches y con todos los servicios incluidos por $370.512.

Viaja a Quillón desde Santiago, en tren, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $260.952.

Viaja a Valle Las Trancas desde Santiago, en tren, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $285.954.

Viajes en modalidad Escapadas

Viaja a Lago Rapel desde Viña del Mar, en bus, por 2 noches y con todos los servicios incluidos por $90.100

Viaja a Cañete desde Temuco, en bus, por 2 noches y con todos los servicios incluidos por $107.648 .

Viaja a El Quisco desde Santiago, en bus, por 2 noches y con todos los servicios incluidos por $112.914 .

Viaja a Cajón del Maipo desde Santiago, en bus, por 2 noches y con todos los servicios incluidos por $107.648 .

Viaja a Licantén desde Santiago, en bus, por 2 noches y con todos los servicios incluidos por $147.402.

¿Cómo comprar los pasajes?