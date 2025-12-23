Universidad de Chile anuncia la Escuela de Temporada 2026: Habrá más de 50 actividades gratuitas en la Región Metropolitana

La temporada será inaugurada con la presentación de la obra Romeo y Julieta en el Centro Cultural Puente Alto.

La Universidad de Chile anunció la undécima versión de su Escuela de Verano bajo el lema “Somos universidad, somos territorio”.

La Escuela Temporada 2026, que se articuló en torno a un trabajo colaborativo entre la casa de estudios, sus facultades y unidades, tendrá entre el 11 al 17 de enero más de 50 actividades gratuitas en la Región Metropolitana, con presencia en Melipilla, el Parque Metropolitano y Puente Alto.

El próximo 12 de enero a partir de las 19:00 horas se dará el vamos al evento en el Centro Cultural de Puente Alto, con la presentación de la obra Romeo y Julieta a cargo del Teatro Nacional Chileno.

Desde la universidad destacaron que “el acto inaugural se inscribe en la línea temática que orientará la programación de este año, centrada en la colaboración, la cocreación de conocimiento y la transformación social desde la participación ciudadana”.

Escuela Temporada 2026 de la Universidad de Chile

Entre las novedades de esta temporada se encuentra la incorporación de la nueva línea de cursos Amanda Labarca, organizados por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en colaboración con la comunidad universitaria y los territorios de la U. de Chile.

Entre los cursos se encuentran “¿Cómo armar un archivo?”, “Taller de escultura textil”, “Producción Musical con BandLab”, entre otros.

En la programación también aparecen actividades artísticas como realizar un mural comunitario junto a Alejandro “Mono” González, ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, además de una jornada de observación astronómica dedicada a las infancias, a cargo del profesor asistente de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Walter Max-Moerbeck.

Para conocer más detalles sobre la inscripción y las actividades puedes hacer click aquí.