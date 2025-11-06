Unidad de Pasos Fronterizos alerta por fraude en trámite de declaración jurada digital para ingresar a Chile

Usuarios denunciaron que personas les ofrecían hacer el trámite y les cobraran un monto tras rellenar el formulario. Sin embargo, la declaración es 100% gratuita.

La Unidad de Pasos Fronterizos alertó por el riesgo de fraude previo a la llegada al Paso Los Libertadores.

Esto, debido a las denuncias sobre personas que ofrecen realizar el trámite online; sin embargo, se dirige a un sitio web falso donde después de completar el formulario solicita realizar un pago.

“Previo a la llegada del Complejo Los Libertadores, algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online, el cual redirige a un sitio web FALSO, donde después de llenar el formulario deben pagar este sitio ES FRAUDE!”, informó el organismo.

Debido a la situación, la Unidad de Pasos Fronterizos recomendó a la población realizar el trámite personalmente y acceder directamente por la página web. El sitio oficial se puede revisar haciendo click aquí.

Asimismo, recordó que la declaración jurada es completamente gratuita y que “ningún funcionario estará ofreciendo llenar el formulario por ustedes, antes de llegar al Complejo”.