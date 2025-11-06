Servicios paso los libertadores

Unidad de Pasos Fronterizos alerta por fraude en trámite de declaración jurada digital para ingresar a Chile

Por CNN Chile

06.11.2025 / 10:28

{alt}

Usuarios denunciaron que personas les ofrecían hacer el trámite y les cobraran un monto tras rellenar el formulario. Sin embargo, la declaración es 100% gratuita.

La Unidad de Pasos Fronterizos alertó por el riesgo de fraude previo a la llegada al Paso Los Libertadores.

Esto, debido a las denuncias sobre personas que ofrecen realizar el trámite online; sin embargo, se dirige a un sitio web falso donde después de completar el formulario solicita realizar un pago.

“Previo a la llegada del Complejo Los Libertadores, algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online, el cual redirige a un sitio web FALSO, donde después de llenar el formulario deben pagar este sitio ES FRAUDE!”, informó el organismo.

Debido a la situación, la Unidad de Pasos Fronterizos recomendó a la población realizar el trámite personalmente y acceder directamente por la página web. El sitio oficial se puede revisar haciendo click aquí.

Asimismo, recordó que la declaración jurada es completamente gratuita y que “ningún funcionario estará ofreciendo llenar el formulario por ustedes, antes de llegar al Complejo”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Tendencias "Relájate con Kast", "Tiempos Mejores" y "Vota Peralta": Los otros jingles y canciones de campaña en la política de Chile
Encuentran un arma tipo Uzi en una parcela de Melipilla donde sujetos ocultaban autos robados
Maduro insta a venezolanos a reportarse entre sí mediante VenApp ante temor a intervención de EE.UU.
Clínica Indisa deberá pagar más de $48 millones de multa por exigir pagaré a paciente en atención de urgencia
Jeannette Jara dice que se alejará del PC en caso de salir presidente: "Para ahorrar problemas"
Incautan más de 9 millones de cigarros en un operativo conjunto en Punta Arenas: Carga fue avaluada en más de $300 millones