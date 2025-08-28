Servicios Restricción vehicular 2025

Último viernes de restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular en Santiago este 29 de agosto?

Por CNN Chile

28.08.2025 / 14:50

Si bien la medida rige oficialmente hasta este domingo 31 de agosto, se aplica solo entre lunes y viernes, por lo que mañana será en la práctica su último día.

Este viernes Santiago vivirá su última restricción vehicular del 2025.

Esta medida, que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, busca disminuir la contaminación atmosférica durante invierno. 

Si bien esta disposición rige oficialmente hasta este domingo 31 de agosto, se aplica solo entre lunes y viernes, por lo que mañana será el último día en el que en la práctica regirá, a menos que haya una alerta ambiental que la decrete.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

  • El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas.

¿Qué patentes tienen restricción este viernes 29 de agosto?

  • Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 4-5
  • Automóviles, station wagons y similares sin sello verde:  8-9-0-1
  • Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 8-9-0-1
  • Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010:  4-5
  • Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde:  8-9-0-1
  • Vehículos de transporte de carga sin sello verde:  8-9-0-1

