El próximo feriado podrá ser una fecha de descanso en medio de la semana.

Este jueves 25 de diciembre es feriado en Chile por la Navidad, un día en el que muchos tienen un descanso en medio de la semana.

Tras ello, las personas comienzan a mirar el calendario para revisar cuándo es el próximo día festivo.

Tras Navidad: ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

El siguiente feriado es el 1 de enero de 2026, correspondiente a Año Nuevo.

Cabe destacar que el calendario 2026 tiene un total de 5 días que son feriados irrenunciables, además de varios otros que permitirán tener fines de semana largos.

Los feriados del 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril: Sábado Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

Además de los feriados nacionales, hay algunos días festivos que aplican solo a ciertas regiones o comunas. Son los siguientes: