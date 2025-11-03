Tras el Día de Todos los Santos: ¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan para este 2025?

Muchos chilenos y chilenas ya se preguntan cuándo es el próximo feriado para planear panoramas o solo descansar.

Tras el reciente fin de semana largo por los feriados del 31 de octubre y el 1 de noviembre, muchos ya comienzan a preguntarse cuándo será el próximo descanso oficial en el calendario.

Aunque noviembre no suele ser un mes con muchos días festivos, todavía queda una jornada de descanso oficial que permitirá disfrutar de una breve pausa antes de la recta final de 2025.

¿Cuándo el próximo feriado?

Tras el día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el de Todos los Santos, el próximo feriado legal es el domingo 16 de noviembre , jornada en que se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias .

Luego de las elecciones, el siguiente feriado es el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Revisa todos los feriados que quedan para el 2025