Temperaturas extremas: Cuáles son las responsabilidades del empleador para proteger a los trabajadores

Las temperaturas extremas en la zona central del país han generado preocupación no solo por la propagación de los incendios forestales, sino también por el malestar que pueden provocar en la población.

La temporada estival ha traído temperaturas extremas en la zona centro-sur del país.

Ante este contexto, desde la Dirección del Trabajo (DT), Luis Villazón señaló que el empleador debe poner a disposición, al menos, tres litros de agua diaria, fresca y en contenedores adecuados, para que las y los trabajadores puedan hidratarse de forma permanente durante la jornada.

En cuanto al trabajo en faenas, explicó que las y los trabajadores pueden solicitar la suspensión de funciones en caso de que su salud se encuentre en riesgo.

Por otro lado, detalló que el organismo inició un programa de fiscalización, “muy particularmente en el sector agrícola, donde la gran mayoría de las y los trabajadores son mujeres y sufren las inclemencias de este tipo de eventos climáticos”.

“Dada nuestra falta de experiencia, es importante que tomemos en serio el problema y aceptemos modificar el día a día en pro del autocuidado”, remarcó la doctora Magdalena Araya, integrante de la Unidad de Nutrición Humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

Asimismo, la especialista enfatizó la importancia del autocuidado con el fin de evitar un golpe de calor.

“Es un problema grave que se produce cuando el organismo se vuelve incapaz de controlar la temperatura. Esta aumenta rápidamente y puede alcanzar más de 40° C. A esto se agregan pulso acelerado, dolor intenso de cabeza, confusión y, finalmente, pérdida de conciencia”, enfatizó.

¿Cómo reconocer que sufrimos un golpe de calor?

“Inicialmente se produce enrojecimiento de la cara, sudoración, decaimiento y deshidratación. Posteriormente aparecen ampollas de sudor bajo la piel, calambres musculares y las piernas se hinchan. Si la exposición al sol continúa, la piel enrojecida se vuelve seca (el mecanismo de sudoración deja de funcionar), la persona pierde la capacidad de enfriarse y puede pasar rápidamente del agotamiento al shock por golpe de calor, explicó Araya.

En estos casos complementó se debe llamar inmediatamente al servicio de salud correspondiente. “Mientras se espera, hay que intentar enfriar el cuerpo mediante paños de agua fría y tender a la persona en una habitación fresca y fuera de la luz solar”, sugirió.

¿Qué hacer si vemos a una persona que parece estar afectada?