Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo se entregan los resultados de la tercera convocatoria?

Este beneficio estatal entrega un descuento en la cuenta de la luz a los hogares de menores ingresos. Revisa los detalles.

En los próximos días se revelarán los resultados de la tercera postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento en la cuenta de la luz a los hogares de menores ingresos.

La iniciativa está dirigida a las familias que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) al corte de la segunda quincena de junio de 2025.

También contempla a los hogares donde viva al menos una persona electrodependiente inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes vigente en la misma fecha, siempre que cuenten con Registro Social de Hogares, sin importar el tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) en el que se encuentren.

¿Cuándo se darán los resultados del Subsidio Eléctrico?

Los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico se conocerán este viernes 12 de septiembre.

¿Cómo sé si soy uno de los beneficiados del Subsidio Eléctrico?

En caso de ser seleccionado o seleccionada, la persona recibirá la notificación por correo electrónico.

Los interesados también pueden revisar si son beneficiados en www.subsidioelectrico.cl.

¿A cuánto equivale el descuento que reciben los beneficiados?